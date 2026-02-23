Электробусы Белкоммунмаша проходят тест-драйв по маршруту БелАЭС - Островец

Новый подход к пассажирским перевозкам. Первая партия электробусов Е350 производства Белкоммунмаша проходит тест-драйв в Гродненской области по маршруту БелАЭС - Островец. В планах на этот год соединить Минск и города-спутники аналогичным электротранспортом большой вместимости.

Сделать поездки более комфортными и экологичными

Электробусы Е350 производства Белкоммунмаша дальнего хода прибыли на Белорусскую атомную электростанцию. 4 машины сейчас проходят дорожные тесты и обкатку, совсем скоро станут на маршрут. Они будут перевозить работников станции сюда из города Островец. Средняя длина маршрута без подзарядки будет составлять около 60 км.

Автономность машин, вместительный салон и подходящее количество посадочных мест, комфорт для пассажиров и водителей, а еще собственная зарядная станция на территории БелАЭС. Использование электробусов позволит сделать процесс перевозок более удобным и экономичным.

Дмитрий Бутянов, начальник автотранспортного цеха Белорусской АЭС:

"Мы собираемся возить персонал Белорусской атомной электростанции из города Островец к месту работы и обратно. Плечо езды будет составлять 20-25 км в одну сторону. На территории производственной базы построена электрозарядная станция для зарядки электробусов. Мы тестировали. Цикл зарядки прошел успешно. Будем пользоваться своей зарядной станцией. Белкоммунмаш предложил скорость движения не менее 90 км/ч. Пассажировместимость 53 человека, 42 сиденья. Электробус полностью соответствует требованиям для пригородных перевозок пассажиров".

Андрей Кардис, водитель автотранспортного цеха ГП "Белорусская АЭС":

"Машина, конечно, интересная. Еще это все такое ноу-хау, непривычно, потому что ты не слышишь двигателя. Мое личное мнение - за этим будущее. Тестовый пробег был от станции в город в очень плохую погоду, буран. Я проехал 53 километра, потерял заряда, наверное, процентов 40. Нормально, мягкий, едет-плывет. Новая техника, что говорить".

Проект с очевидной перспективой и выгодой не только для минских промышленников от экспортных поставок – на рынки ЕАЭС и дальней дуги, но и для городов-спутников и их жителей. В планах на этот год - соединить мегаполис и соседние крупные населенные пункты комфортным экологичным транспортом большой вместимости в режиме регулярных рейсов.

Олег Быцко, заместитель генерального директора по инновационному развитию "БКМ холдинг":

"Планируется оборудовать маршрут Минск - Смолевичи. Там планируется в первую очередь 17 машин. Дальше Минск - Фаниполь. Там тоже приблизительно такое же количество. Мы надеемся, что и остальные города-спутники не останутся в стороне. И со временем все перевозки между Минском и городами-спутниками будут обеспечиваться такими электробусами".