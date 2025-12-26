Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Электробусы свяжут Минск и города-спутники

Формат междугородних перевозок освоил столичный Белкоммунмаш. На предприятии завершают сборку двух электробусов модели Е-350. Эти машины станут на регулярный маршрут Минск - Островец.

Ожидается салон повышенной комфортности, кондиционеры, системы безопасности и мультимедиа для пассажиров, а также функциональные кабины для водителей.

В 2026 году запланировано поставить более 3 десятков таких машин по маршрутам в города-спутники Смолевичи и Фаниполь.

Разделы:

ОбществоТранспорт

Теги:

города-спутникитранспорт