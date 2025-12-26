3.71 BYN
Электробусы свяжут Минск и города-спутники
Автор:Редакция news.by
Формат междугородних перевозок освоил столичный Белкоммунмаш. На предприятии завершают сборку двух электробусов модели Е-350. Эти машины станут на регулярный маршрут Минск - Островец.
Ожидается салон повышенной комфортности, кондиционеры, системы безопасности и мультимедиа для пассажиров, а также функциональные кабины для водителей.
В 2026 году запланировано поставить более 3 десятков таких машин по маршрутам в города-спутники Смолевичи и Фаниполь.