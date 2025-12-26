Электробусы свяжут Минск и города-спутники

Формат междугородних перевозок освоил столичный Белкоммунмаш. На предприятии завершают сборку двух электробусов модели Е-350. Эти машины станут на регулярный маршрут Минск - Островец.

Ожидается салон повышенной комфортности, кондиционеры, системы безопасности и мультимедиа для пассажиров, а также функциональные кабины для водителей.