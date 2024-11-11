Электронную визу станут выдавать в Беларуси

Белорусское правительство внесло корректировки в визовые правила Республики Беларусь, соответствующее постановление Совмина № 953 от 16 декабря официально опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале. Об этом сообщил Sputnik.by.

Среди нововведений, которые предусмотрены этим документом, - электронная виза.

Визы будут выдаваться в автоматизированной системе "Консул" "в рамках оказания электронной услуги по выдаче электронных виз с использованием ЕПЭУ ОАИС (единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы)". С заявителей будет взыматься определенная плата за оказанную услугу.

Такие визы будут однократными и индивидуальными, их будут выдавать на срок не более 30 суток.

Получить электронную белорусскую визу смогут не все иностранцы - постановлением определен перечень государств, граждане которых могут на них рассчитывать.

Всего в списке 67 стран. Среди них Австралия, Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Вануату, Ватикан, Великобритания и Северная Ирландия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Доминика, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Колумбия, Республика Корея, Кувейт, Латвия (в том числе неграждане Латвийской Республики), Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Словакия, Словения, США, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эль-Сальвадор, Эстония (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике) и Япония.

В зависимости от цели поездки электронные визы будут выдаваться по следующим категориям: деловая поездка, участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках, частные дела, туризм.

Рассмотрение заявки на получение электронной визы будет осуществляться в течение семи календарных дней, возможность выдачи виз в срочном порядке не предусмотрена.

При въезде в Беларусь и во время пребывания в республике иностранный гражданин по требованию компетентных органов должен предъявлять экземпляр электронной визы в электронном виде или распечатанном на бумажном носителе.