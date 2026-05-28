Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Электроснабжение в Минской области восстановлено после ураганного ветра

Электроснабжение в Минской области восстановлено после ураганного ветра

Электронабжение во всех населенных пунктах Минской области восстановлено, сообщили в "Минскэнерго". Спасатели и аварийные службы работали всю ночь.

Пользователи соцсетей делятся кадрами стихии. Сильный ветер с порывами до 26 м/с разрушил теплицы, срывал крыши.

В Севастопольском парке в Минске стихия повалила 23 дерева. В Киевском сквере отдельные деревья вырывало с корнем, пострадали 13 машин.

28 мая в Беларуси также объявлен оранжевый уровень опасности.

Разделы:

Общество

Теги:

непогодаМинская область