Электроснабжение в Минской области восстановлено после ураганного ветра
Автор:Редакция news.by
Электроснабжение в Минской области восстановлено после ураганного ветра
Электронабжение во всех населенных пунктах Минской области восстановлено, сообщили в "Минскэнерго". Спасатели и аварийные службы работали всю ночь.
Пользователи соцсетей делятся кадрами стихии. Сильный ветер с порывами до 26 м/с разрушил теплицы, срывал крыши.
В Севастопольском парке в Минске стихия повалила 23 дерева. В Киевском сквере отдельные деревья вырывало с корнем, пострадали 13 машин.
28 мая в Беларуси также объявлен оранжевый уровень опасности.