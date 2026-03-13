Елфимов: США продавали ПВО за бешеные деньги, а она защищает не Бахрейн, а американские военные базы

"Американцы сейчас скрывают свои потери. Если говорить о чисто военной составляющей, прямо скажем, я не знаю, с какими лицами они потом будут приходить в Саудовскую Аравию, в Бахрейн и так далее, и рассказывать им, что вам надо дальше сохранять наши американские базы. Потому что эти страны сегодня подверглись бомбардировкам именно потому, что там находятся американские военные базы. Еще подлость заключается в том, что американцы же, скажем, тому же Бахрейну, предположим, продавали ПВО, Patriot и прочее-прочее за бешеные деньги. И сегодня эти Patriot защищают не собственно сам Бахрейн, а американские военные базы".