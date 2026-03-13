3.72 BYN
2.93 BYN
3.38 BYN
Елфимов: США продавали ПВО за бешеные деньги, а она защищает не Бахрейн, а американские военные базы
Кто парализует сознание европейских чиновников, на чем зиждется американский империализм? Самые важные темы недели обсуждают в "Клубе редакторов" эксперты и руководители ведущих СМИ.
Военная операция на Ближнем Востоке разрушила многолетнюю политику Белого дома в регионе. Государства Персидского залива утратили уверенность в необходимости американских военных баз на их территории. Такое мнение озвучил политолог Вадим Елфимов. Он уверен, что США теряют не только своих военных, но и несут колоссальные репутационные издержки.
Вадим Елфимов, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси:
"Американцы сейчас скрывают свои потери. Если говорить о чисто военной составляющей, прямо скажем, я не знаю, с какими лицами они потом будут приходить в Саудовскую Аравию, в Бахрейн и так далее, и рассказывать им, что вам надо дальше сохранять наши американские базы. Потому что эти страны сегодня подверглись бомбардировкам именно потому, что там находятся американские военные базы. Еще подлость заключается в том, что американцы же, скажем, тому же Бахрейну, предположим, продавали ПВО, Patriot и прочее-прочее за бешеные деньги. И сегодня эти Patriot защищают не собственно сам Бахрейн, а американские военные базы".
