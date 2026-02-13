Елфимов: Запад готовится к широкоформатной войне

Запад готовится к широкоформатной войне. Об этом открыто говорят западные политики. Данная идея для них - последний повод консолидироваться.

Она позволяет "притушить" постоянно возникающие внутренние противоречия. Мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил политолог Вадим Елфимов. Он отметил: с большой долей вероятности речь идет о формировании новой точки напряженности.

Вадим Елфимов, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси:

"Наш Президент абсолютно трезво, точно оценивает всю опасность нынешней ситуации. Он проверяет боеготовность. Это первое, что сегодня нужно делать. Почему? Давайте называть вещи своими именами. Сейчас готовится, по-настоящему готовится война. Широкомасштабная война. Будет, не будет - вопрос, но все готовятся. Почему готовится? Почему они так напирают? Очень просто. Пройдет еще три года, и им до нас не дотянуться вообще. И Республика Беларусь, и Российская Федерация сейчас на подъеме, мы на взлете. Это для них последний шанс что-то такое нам здесь устроить. И поэтому они столь отчаянно бьются их усилиями нам испортить жизнь".

Эксперт предположил, что вероятнее всего, если в Европе что-то будет происходить, то это будет не в Украине (по его словам, "в Украине зубы уже обломали"), это будет Балтийский регион.