Елка за полцены и шуба по выгодной цене - как не стать жертвой "новогодних" аферистов

До Нового года осталось чуть больше месяца. И уже самое время выбирать подарки для родных и близких.

В Беларуси праздничный марафон покупок стартовал. И начался он с традиционных для конца ноября глобальных распродаж. В торговых центрах на многие товары можно увидеть скидки до 90 %.

Параллельно с обычными магазинами стремительно растет и онлайн-активность: белорусы все больше начали покупать праздничные товары в интернет-магазинах, на маркетплейсах и в социальных сетях.

Именно здесь на волне предновогоднего ажиотажа активизируются мошенники. Появляется все больше фейковых интернет-магазинов и аккаунтов. Они так и манят своими "сказочными скидками". На эту уловку уже попались более сотни белорусов.

Расскажем о том, как не стать жертвой "новогодних" аферистов и сохранить свои деньги.

Новогодний развод

Время для чудес или обмана? Какова цена доверия? Товар со скидкой или с подвохом? В предновогодней суете эти вопросы приобретают особую важность! Мошенники активно используют праздничный ажиотаж, превращая поиски выгодных предложений в опасную игру. Как понять, что вас обманывают?

Новый год - это время больших ожиданий, приятных хлопот и, конечно, выгодных покупок. Магазины соревнуются в самых заманчивых предложениях, обещая скидки, которые кажутся нереальными - 60,70, 80, а то и 90 %! И все эти манящие цифры и заголовки можно увидеть на каждом шагу.

Пока маркетологи ловко играют на нашем желании сэкономить, свою игру начинают и аферисты. Наша жажда выгодной покупки - их главный козырь, особенно в мире онлайн-шопинга.

О них говорят, их разоблачают, о них предупреждают буквально везде. Но чуть ли не каждую неделю в СМИ появляются новые заголовки: очередной доверчивый белорус лишился всех своих накоплений. И в этой черной игре, похоже, нет конца.

"Теплая шуба по выгодной цене" - такое название истории обмана у Татьяны. Все началось с заманчивой рекламы в Instagram, где женщине на глаза попалась великолепная шуба по невероятно низкой цене.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c22dc3b-bd60-4990-bc5b-22f90d6635a2/conversions/24d51118-29e6-43ca-adbe-c0e497da339c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c22dc3b-bd60-4990-bc5b-22f90d6635a2/conversions/24d51118-29e6-43ca-adbe-c0e497da339c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c22dc3b-bd60-4990-bc5b-22f90d6635a2/conversions/24d51118-29e6-43ca-adbe-c0e497da339c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c22dc3b-bd60-4990-bc5b-22f90d6635a2/conversions/24d51118-29e6-43ca-adbe-c0e497da339c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для заказа товара чат-бот перенаправил женщину к менеджеру в Telegram. Заниженная цена стала первой и самой яркой приманкой. Главное условие - 100-процентная оплата. На вопрос о гарантиях псевдопродавец ответил: склад находится в Новополоцке, а также приложил свидетельство индивидуального предпринимателя. Однако, как оказалось после, это был совсем другой человек. Но тогда желание получить шубу как можно быстрее было сильнее. В итоге Татьяна перевела деньги. Дальше - тишина. Сообщение так и осталось без ответа.

Татьяна, пострадавшая:

"Я подробно изучила профиль в Instagram и увидела, что этот профиль был зарегистрирован в Турции. Видимо, съемка происходила в шоуруме одной из кожаных фабрик, где действительно очень красивая, дорогая верхняя одежда, но, естественно, она стоит намного дороже, чем позиционируется в этом профиле в Instagram. К сожалению, этот профиль до сих пор существует. Я написала заявление в милицию. Заявление приняли и возбудили уголовное дело".

Полная предоплата за несбывшийся новогодний подарок - это излюбленный сценарий мошенников. Сценарий без счастливого финала, который уже стал реальностью для многих белорусов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e21eab4-db53-479b-afc0-1c57a2ab5568/conversions/c4cb80d6-c9d8-4f51-abbc-fe06da357efc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e21eab4-db53-479b-afc0-1c57a2ab5568/conversions/c4cb80d6-c9d8-4f51-abbc-fe06da357efc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e21eab4-db53-479b-afc0-1c57a2ab5568/conversions/c4cb80d6-c9d8-4f51-abbc-fe06da357efc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e21eab4-db53-479b-afc0-1c57a2ab5568/conversions/c4cb80d6-c9d8-4f51-abbc-fe06da357efc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Курило, замначальника управления защиты информации Нацбанка Беларуси:

"В настоящее время, согласно информации из автоматизированной системы обработки инцидентов, с 1 сентября по данной схеме зафиксировано более 110 случаев на общую сумму свыше 40 тыс. рублей".

Схем у мошенников столько, что не сосчитать. Но у них уже есть и отработанные варианты: сначала они создают фейковые аккаунты с манящим оформлением, притягательным названием. Затем - накрутка подписчиков и фейковые отзывы, чтобы все выглядело максимально правдоподобно. А дальше вишенка на торте - низкие цены и большие скидки, которых в обычных магазинах не найдешь!

Александр Рингевич, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

"Псевдопродавцы сообщают, что могут реализовать товар, но для его получения необходимо перечислить либо полную оплату, либо какую-то часть, предоплату. Наши граждане, понимая то, что интернет-коммерция развивается, предполагают, что такая ситуация имеет место быть, и очень часто, не вдаваясь в какие-то подробности (то есть не спрашивая, где тот или иной магазин действительно находится, с кем ведется общение, где получить дополнительную информацию), осуществляют перечисление денежных средств со своей банковской платежной карты на подконтрольную злоумышленникам банковскую платежную карту".

Все эти "переговоры" проходят исключительно в переписках в социальных сетях. Стоило деньгам уйти - и "продавец" бесследно исчезает, оставляя покупателя ни с чем. Но самое главное: во всех этих историях платежные реквизиты никогда не принадлежат белорусским банкам! Деньги переводятся на зарубежные счета, что делает их возврат практически невозможным. И вот несколько советов от эксперта, как отличить настоящий магазин от фейка.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

"Для того чтобы не попасться на уловки таких интернет-мошенников, стоит перепроверять ресурс, на котором вы совершаете покупку. Одни из основных действий - перепроверять название. Очень часто мошенники копируют уже существующие магазины, при этом могут изменить один символ в названии магазина. Также следует обращать внимание на местонахождение юридического лица, который осуществляет данную деятельность".

Мошенники - умелые имитаторы маркетологов, но задача аферистов не продать, а украсть. Они цепляются за наши эмоции, используя скидки и красивые тексты, чтобы усилить наше желание купить. А мы тем самым получаем удовольствие от "выгодной" покупки.

Анастасия Грабовская, психолог:

"И здесь даже идея не в том, что человек сэкономил много денег, а получение именно эмоций, потому что сама покупка и то, что я такой молодец - получил выгодное предложение, сделал выгодную покупку - это поднимает дофамин и эндорфин. И, соответственно, формируется дофаминовая зависимость. И очень легко можно подсесть на эти качели".

Интернет-коммерция в Беларуси активно развивается. Наш рынок осваивает онлайн-пространство с удивительной скоростью, открывая перед покупателями ряд возможностей. Сегодня мы можем купить абсолютно все, не выходя из дома.

В мире онлайн-торговли свои правила игры. Но есть и общие требования. Самое главное - любой интернет-магазин должен быть зарегистрирован в торговом реестре Беларуси. Деятельность этих интернет-площадок находится под контролем профильного ведомства.

Дарья Полозкова, замначальника отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"На сегодняшний день в Республике Беларусь функционирует порядка 20 тыс. субъектов хозяйствования, осуществляющих интернет-торговлю. И за последние годы их количество существенно выросло. Так, по сравнению с 2021 годом их число увеличилось на 23 %. И, конечно, Министерство антимонопольного регулирования и торговли со своей стороны осуществляет контроль за деятельностью и интернет-площадок, и интернет-магазинов".