Энергетики Минской области работают в режиме повышенной готовности

Энергетики Минской области находятся в режиме повышенной готовности: мониторят стабильную подачу электроэнергии в населенных пунктах в условиях экстремальных морозов.

Из-за налипания снега и низких температур возможны обрывы проводов и перепады напряжения. Аварийные бригады готовы оперативно выехать на место, есть и специальная техника высокой проходимости, чтобы добраться до необходимого участка и устранить повреждения.

Мониторинг состояния столичного трубопровода ведут регулярно. Кстати, в 2025 году специалисты теплосетей обнаружили и ликвидировали на 100 повреждений подземных коммуникаций меньше, чем в 2024 году.

