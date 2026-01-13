Энергетики Минской области работают в режиме повышенной готовности

Энергетики Минской области находятся в режиме повышенной готовности: мониторят стабильную подачу электроэнергии в населенных пунктах в условиях экстремальных морозов.

Из-за налипания снега и низких температур возможны обрывы проводов и перепады напряжения. Аварийные бригады готовы оперативно выехать на место, есть и специальная техника высокой проходимости, чтобы добраться до необходимого участка и устранить повреждения.