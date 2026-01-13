3.70 BYN
Энергетики Минской области работают в режиме повышенной готовности
Автор:Редакция news.by
Энергетики Минской области находятся в режиме повышенной готовности: мониторят стабильную подачу электроэнергии в населенных пунктах в условиях экстремальных морозов.
Из-за налипания снега и низких температур возможны обрывы проводов и перепады напряжения. Аварийные бригады готовы оперативно выехать на место, есть и специальная техника высокой проходимости, чтобы добраться до необходимого участка и устранить повреждения.
Мониторинг состояния столичного трубопровода ведут регулярно. Кстати, в 2025 году специалисты теплосетей обнаружили и ликвидировали на 100 повреждений подземных коммуникаций меньше, чем в 2024 году.