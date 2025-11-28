Энергобезопасность Литвы под угрозой, считает эксперт Марцинкевич

"Электростанция могла работать без всяких проблем минимум до 2030 года, тем более что за прошедшее время у Росатома появились технологии, которые позволяют продлить срок эксплуатации дольше проектного. Что мы, собственно говоря, видим на уран-графитовых блоках на Ленинградской атомной электростанции, на Смоленской, на Курской. Работают и работают. На день сегодняшний объем производства электроэнергии в Литве от 30 до 40 %. Все остальное приходится импортировать. Соответственно говорить об энергетической независимости, о том, что обеспечена энергетическая безопасность, просто не приходится. Основной объем поставок идет из Швеции. По морскому кабелю часть электроэнергии поставляют северные соседи: Латвия с Эстонией. Вот все, чего добились".