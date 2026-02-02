Энергосистема Гродненской области работает в усиленном режиме

В Гродненской области ночь c 1 на 2 февраля стала самой морозной с начала зимы. В условиях экстремального холода энергетики региона работают в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойное тепло- и электроснабжение.

Пик морозов

В ночь с 1 на 2 февраля Гродненская область пережила пик морозов - до 32 градусов. В таких условиях энергосистема региона работает на пределе. Все службы приведены в повышенную готовность, чтобы не допустить сбоев в подаче тепла и электроэнергии.

Экстремально низкие температуры потребовали особенной "зимней" настройки всех параметров энергосистемы. В регионе заранее скорректировали температурные и гидравлические режимы. Это позволило сохранить стабильную подачу тепла даже в условиях максимальных морозов.

Виктор Босько, замначальника центральной диспетчерской службы РУП "Гродноэнерго":

"Особо ответственные оперативные звенья усилены количественно. То есть персонал, находящийся вне смены, готов по малейшему вызову в течение кратчайшего периода выехать на рабочее место и приступить к устранению последствий неблагоприятных погодных условий. На данный момент обстановка стабильная, аварийных отключений нет, все потребители с напряжением".

При возникновении чрезвычайной ситуации, когда нужно аварийно запитать потребителей, будет произведен запуск дизель-генераторной установки, способной обеспечить бесперебойное электроснабжение промышленных производств, строительных площадок, торговых центров, больниц и даже жилых домов.

Олег Лепеша, первый замдиректора - главный инженер филиала "Гродненские электрические сети" РУП "Гродноэнерго":

"У нас 15 передвижных дизель-генераторных установок разной мощности. В следующем году у нас наверняка будет больше подобных электроустановок для того, чтобы спокойно пережить длительное отключение, когда мы за короткий промежуток времени не можем локализовать ситуацию. Раз в 10 дней проходят плановые пуски, записи в соответствующих журналах. И в целом мы готовы их включить в любую минуту".

На случай внештатных ситуаций энергетики готовы к оперативному реагированию. Дежурят аварийные бригады, укомплектованные техникой, инструментами и средствами защиты. В постоянной готовности и передвижные дизельные электроустановки, которые при необходимости будут направлены в любую точку региона.