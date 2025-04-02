ЕС раскритиковал принятый в Грузии закон об иноагентах

Евросоюз раскритиковал принятый в понедельник в Грузии новый закон об иноагентах, который является аналогом американского закона, а также поправки к закону, регулирующему вещание, сообщают РИА Новости.

"Эти шаги еще больше разрушают основы демократии в Грузии. Такие действия принципиально несовместимы с ценностями ЕС, такими как демократия, верховенство закона и плюрализм СМИ, и далеки от ожиданий от страны-кандидата. Они негативно повлияют на путь Грузии к членству в ЕС", - говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС и еврокомиссара по политике расширения и добрососедства.

В ЕС утверждают, что такие законы были приняты без должного общественного обсуждения и дают властям новые возможности "для подавления инакомыслия".

Парламент Грузии во вторник принял в третьем, окончательном чтении новый закон об иноагентах, который является аналогом американского закона. Закон называется "Акт о регистрации иностранных агентов". Американский закон, о котором идет речь, называется Foreign Agents Registration Act (FARA).