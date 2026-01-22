3.72 BYN
Есть что обсудить: в Палате представителей прошла встреча с активом Белорусского союза женщин
22 января в Овальном зале Дома правительства прошла встреча председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергеенко и депутатов с активом Белорусского союза женщин. На встречу с парламентариями приехали представительницы организации со всех областей нашей страны.
В Год белорусской женщины депутатам и БСЖ есть что обсудить. Сегодня белоруски задают высокую планку во всех сферах жизни - в экономике, образовании, науке, медицине, культуре, прославляют страну на мировых спортивных аренах, покоряют космос, а также ярко проявляют себя в сфере госуправления.
Игорь Сергеенко предложил задействовать ресурс Белорусского союза женщин для активного привлечения граждан к общественной экспертизе действующих законов и выработке предложений по их совершенствованию. Такой подход созвучен идее Президента о необходимости развития народного законотворчества. Спикер также подчеркнул, что важнейшим направлением сотрудничества Палаты представителей с Белорусским союзом женщин является продолжение работы по консолидации общества и сохранению единства белорусского народа.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы услышали многие предложения, которые касаются возможных законодательных инициатив, которые касаются и молодежной политики, и работы с детьми, и вопросов социальной защиты и повышения роли женщины в нашем обществе, а также реализации проектов патриотической направленности, вовлечения молодежи в трудовую деятельность, в волонтерскую деятельность. Продолжать нужно конкретными делами, конкретными поступками. И об этом мы сегодня разговаривали вместе с активом".
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Так, как женщина чувствует нерв общества, так, как женщина понимает, какие законодательные новеллы должны появиться для того, чтобы жизнь семьи стала как-то проще и лучше, так, наверное, не чувствует и не понимает ни один другой человек. Поэтому логично, что женщин в парламенте становится все больше. И я думаю, что это только начало, потому что, видя, как развивается политическая активность наших женщин, тоже можно говорить о том, что у нас будет много кандидатов для того, чтобы стать членами парламента в том числе".
Женщины сыграли важную роль в становлении и развитии белорусского парламентаризма. Верховный Совет БССР первого созыва возглавила 28-летняя Надежда Грекова. Под ее руководством принимались судьбоносные решения. И в наши дни женщины остаются в авангарде государственной и общественно-политической жизни страны. К слову, каждый третий депутат в белорусском парламенте - женщина.