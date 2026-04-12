"Есть возможности для привлечения миллионов туристов": эксперт о туристическом потенциале Беларуси

Беларусь и Азербайджан обсуждают не только культурный обмен, но и конкретные шаги по увеличению взаимного турпотока. Советник председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Канан Гулузаде в "Актуальном интервью" поделился впечатлениями от белорусской кухни, назвал любимые места в нашей стране и объяснил, почему санкции мешают развитию туризма, несмотря на неисчерпаемый потенциал.

Канан Гулузаде признался, что белорусскую кухню он распробовал давно и с удовольствием. "В первую очередь, это драники, борщ, рыба, мясные блюда, холодные закуски. Я могу много рассказывать о вашей кухне с таким же смаком, как об азербайджанской", - сказал он.

Азербайджан продвигает концепцию Slow Food - сохранение местных традиций, натуральные и национальные продукты, собранные в едином вкусе. "Было очень приятно, что буквально на днях в минском ресторане мы увидели Slow Food меню. Азербайджан является активной страной, продвигающей эту философию, и приятно, что Беларусь тоже в этой обойме", - отметил Канан Гулузаде.

Сотрудничество в туристической сфере уже приносит плоды. Белорусы в прошлом году вошли в топ-15 стран, граждане которых приезжают в Азербайджан. "Сейчас белорусский турист меняется. Раньше это были традиционные поездки - культурный, гастрономический, оздоровительный туризм. Сейчас это больше молодежь, уикенды, шопинг в Баку", - рассказал эксперт.

Азербайджанцы, в свою очередь, приезжают в Беларусь в целях культурного, оздоровительного, медицинского туризма. "У нас нет барьеров между нашими странами - ни визовых, ни языковых. Но это не весь потенциал. Мы работаем над тем, чтобы цифры увеличивались. У обеих стран есть для этого и потенциал, и желание", - уверен Канан Гулузаде.

Он откровенно говорит о проблеме, которая тормозит развитие туризма в Беларуси. "Политическая составляющая, санкционная, конечно, мешает развитию туризма. Я думаю, что при отсутствии санкций вы получали бы больше туристов не только из Азербайджана, но и из других дружественных стран", - заявил эксперт.