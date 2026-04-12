"Есть возможности для привлечения миллионов туристов": эксперт о туристическом потенциале Беларуси
Беларусь и Азербайджан обсуждают не только культурный обмен, но и конкретные шаги по увеличению взаимного турпотока. Советник председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Канан Гулузаде в "Актуальном интервью" поделился впечатлениями от белорусской кухни, назвал любимые места в нашей стране и объяснил, почему санкции мешают развитию туризма, несмотря на неисчерпаемый потенциал.
Канан Гулузаде признался, что белорусскую кухню он распробовал давно и с удовольствием. "В первую очередь, это драники, борщ, рыба, мясные блюда, холодные закуски. Я могу много рассказывать о вашей кухне с таким же смаком, как об азербайджанской", - сказал он.
Азербайджан продвигает концепцию Slow Food - сохранение местных традиций, натуральные и национальные продукты, собранные в едином вкусе. "Было очень приятно, что буквально на днях в минском ресторане мы увидели Slow Food меню. Азербайджан является активной страной, продвигающей эту философию, и приятно, что Беларусь тоже в этой обойме", - отметил Канан Гулузаде.
Сотрудничество в туристической сфере уже приносит плоды. Белорусы в прошлом году вошли в топ-15 стран, граждане которых приезжают в Азербайджан. "Сейчас белорусский турист меняется. Раньше это были традиционные поездки - культурный, гастрономический, оздоровительный туризм. Сейчас это больше молодежь, уикенды, шопинг в Баку", - рассказал эксперт.
Азербайджанцы, в свою очередь, приезжают в Беларусь в целях культурного, оздоровительного, медицинского туризма. "У нас нет барьеров между нашими странами - ни визовых, ни языковых. Но это не весь потенциал. Мы работаем над тем, чтобы цифры увеличивались. У обеих стран есть для этого и потенциал, и желание", - уверен Канан Гулузаде.
Он откровенно говорит о проблеме, которая тормозит развитие туризма в Беларуси. "Политическая составляющая, санкционная, конечно, мешает развитию туризма. Я думаю, что при отсутствии санкций вы получали бы больше туристов не только из Азербайджана, но и из других дружественных стран", - заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что Беларусь богата не только кухней, географией, климатом. "У вас богатейшая история, гастротуристическая составляющая, люди приветливы, гостеприимны. Вы имеете возможности для привлечения миллионов туристов. Пространство в нашем направлении для вас открыто. При большем продвижении белорусского турпотенциала на нашем рынке вы можете привлечь больше азербайджанцев. У вас для этого есть все", - резюмировал Канан Гулузаде.