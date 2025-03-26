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"Эта электоральная кампания показала, насколько един белорусский народ". Эксперт о выборах-2025
Инаугурация победителей - так политологи и аналитики обозначили церемонию вступления Александра Лукашенко в должность Президента.
Эксперты акцентируют внимание на всенародной поддержке белорусского лидера, а сам глава государства называет свою победу общим достижением. Пока вокруг раскручивают маховик взаимной ненависти и милитаризации, в Беларуси призывают к диалогу и расширяют возможности для мирного развития.
За последние годы мы вошли в клуб ядерных и космических держав, стали полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества и движемся к вступлению в БРИКС. Беларусь знают и уважают на международной арене.
Наше государство опирается на талантливых людей и максимально содействует их профессиональному становлению и продвижению. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Валентин Семеняко. Он отмечает, что речь Александра Лукашенко на инаугурации определяет будущее развитие Беларуси с опорой на человеческий потенциал.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Именно эта электоральная кампания показала действительно, насколько не на словах, а на деле един белорусский народ, сплочен вокруг своего лидера. И действительно это общая победа, потому что в обществе есть понимание того, что именно созидательным трудом, слаженными действиями, мирным существованием с соседями мы можем добиться успехов, добиться развития, добиться повышения своего благосостояния".
По его мнению, в этом и кроется основа успеха Президента. Потому что открытая, миролюбивая, честная политика ведет к тому, что в конце концов люди начинают понимать, что Беларусь - это оплот мира, созидания и действительно трудолюбивых людей, которые хотят хорошего будущего в своей стране.