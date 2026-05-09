"Эта тема бесконечная" - заслуженная артистка Беларуси Татьяна Лихачева о теме ВОВ в искусстве
Автор:Редакция news.by
Насколько тема Великой Отечественной войны раскрыта в искусстве, в выездной студии "Первого информационного" рассказала Татьяна Лихачева, актриса Национального академического драмтеатра им. Якуба Коласа, заслуженная артистка Беларуси.
"Я думаю, что эта тема бесконечная, потому что столько судеб, столько историй, они появляются новые и новые. Это такая пища для работы в рассказах, которая переходит в драматургию. Это боль. Это боль непроходящая. У меня, например, дедушка две войны прошел, мой папа военный был, - поделилась Татьяна Лихачева. - С чего начинается Родина? Не только с березки, а с уважения к истории, к истории каждой семьи в Беларуси, к истории нашей Родины. Я думаю, это не может пройти".