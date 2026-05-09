"Это послание сквозь время": учитель истории Медведева о подвиге защитников Брестской крепости
9 Мая каждый понимает, насколько важна историческая правда. В День Победы Виктория Медведева, заместитель директора и учитель истории СШ № 77 Минска имени Ивана Константиновича Кабушкина, поздравила всех белорусов с великим праздником, назвав День Победы уникальным символом героизма и мужества предков в Великой Отечественной войне, и пожелала всем мирного неба над головой.
Как учитель истории, Виктория Медведева знает множество деталей и фактов войны. Отвечая на вопрос о наиболее трогательном эпизоде, она призналась, что история Великой Отечественной войны затрагивает любого белоруса, но для нее особым проявлением мужества являются защитники Брестской крепости.
Она предложила вернуться в хронику первых дней войны: 22 июня 1941 года, 4:15 утра, штурм крепости, отсутствие воды и связи. Защитники гарнизона стояли до последнего, даже когда линия фронта ушла далеко на восток.
"Это не просто страницы истории, - подчеркнула педагог. - Это глубже: мы видим человеческий дух".
Особые чувства вызывают надписи, сохранившиеся на стенах Брестской крепости: "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!"
"Согласитесь, это не просто слова. Это послание нашему современному поколению сквозь время, которое трогает до слез", - сказала Виктория Медведева.
Она убеждена, что подвиг защитников Брестской крепости - яркий пример патриотизма и гордости за свою Родину, на котором необходимо воспитывать современное поколение. История, по ее словам, это не сухие факты, а судьбы многих людей.
Продолжается расследование дела о геноциде белорусского народа, открываются новые факты зверств фашизма на территории Беларуси. Учитель истории чувствует огромный долг перед прошлым и будущим.
По ее словам, необходимо передавать достоверные факты из поколения в поколение. Это не просто долг памяти - это ответственность за будущее. Педагоги пользуются этими данными и преподносят их ученикам не только на уроках истории, но и на различных внеклассных мероприятиях.
Разговор зашел о непростом вопросе: как привить любовь к истории современной молодежи, привыкшей к клиповому мышлению, быстрой смене картинок и коротким видеороликам.
Отвечая на это, Виктория Медведева подчеркнула, что привить любовь к истории невозможно через сухие факты и даты. Нужно показывать историю через судьбы участников Великой Отечественной войны.
На своих уроках она доказывает каждому ученику, что его собственная семья связана с событиями тех лет. Когда школьники узнают о защитниках, о своих предках, они начинают понимать, что они сами являются частью этой великой истории.