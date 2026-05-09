"Это послание сквозь время": учитель истории Медведева о подвиге защитников Брестской крепости

9 Мая каждый понимает, насколько важна историческая правда. В День Победы Виктория Медведева, заместитель директора и учитель истории СШ № 77 Минска имени Ивана Константиновича Кабушкина, поздравила всех белорусов с великим праздником, назвав День Победы уникальным символом героизма и мужества предков в Великой Отечественной войне, и пожелала всем мирного неба над головой.

Как учитель истории, Виктория Медведева знает множество деталей и фактов войны. Отвечая на вопрос о наиболее трогательном эпизоде, она призналась, что история Великой Отечественной войны затрагивает любого белоруса, но для нее особым проявлением мужества являются защитники Брестской крепости.

Она предложила вернуться в хронику первых дней войны: 22 июня 1941 года, 4:15 утра, штурм крепости, отсутствие воды и связи. Защитники гарнизона стояли до последнего, даже когда линия фронта ушла далеко на восток.

"Это не просто страницы истории, - подчеркнула педагог. - Это глубже: мы видим человеческий дух".

Виктория Медведева, заместитель директора и учитель истории СШ № 77 Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3af43b64-225b-4983-8e88-da15cf76b510/conversions/027fdee0-e027-419f-ad52-2be91c5140cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3af43b64-225b-4983-8e88-da15cf76b510/conversions/027fdee0-e027-419f-ad52-2be91c5140cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3af43b64-225b-4983-8e88-da15cf76b510/conversions/027fdee0-e027-419f-ad52-2be91c5140cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3af43b64-225b-4983-8e88-da15cf76b510/conversions/027fdee0-e027-419f-ad52-2be91c5140cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Особые чувства вызывают надписи, сохранившиеся на стенах Брестской крепости: "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!"

"Согласитесь, это не просто слова. Это послание нашему современному поколению сквозь время, которое трогает до слез", - сказала Виктория Медведева.

Она убеждена, что подвиг защитников Брестской крепости - яркий пример патриотизма и гордости за свою Родину, на котором необходимо воспитывать современное поколение. История, по ее словам, это не сухие факты, а судьбы многих людей.

Продолжается расследование дела о геноциде белорусского народа, открываются новые факты зверств фашизма на территории Беларуси. Учитель истории чувствует огромный долг перед прошлым и будущим.

По ее словам, необходимо передавать достоверные факты из поколения в поколение. Это не просто долг памяти - это ответственность за будущее. Педагоги пользуются этими данными и преподносят их ученикам не только на уроках истории, но и на различных внеклассных мероприятиях.

Разговор зашел о непростом вопросе: как привить любовь к истории современной молодежи, привыкшей к клиповому мышлению, быстрой смене картинок и коротким видеороликам.

Отвечая на это, Виктория Медведева подчеркнула, что привить любовь к истории невозможно через сухие факты и даты. Нужно показывать историю через судьбы участников Великой Отечественной войны.