"Это прежде всего экономика" - эксперт Беленченко о "большой сделке" между Беларусью и США
Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 марта во Дворце Независимости провел встречу с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. В таком составе стороны встречаются уже далеко не впервые, и с каждым разом появляются все новые успехи на двустороннем треке.
Сегодня публично обсуждается "большая сделка" между Беларусью и Соединенными Штатами Америки. Что она может в себя включать, в студии "Первого информационного" рассказал Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.
"Большая сделка" - это прежде всего экономика. Надо понимать, что американцы работают с позиции экономики, и дальше они вовлекают политическую сферу. Экономика - это не только те предприятия, которые находятся в Республике Беларусь, но и сама позиция Республики Беларусь в Евразийском регионе. Это такой центр между Европой и Азией, в том числе с точки зрения логистических путей", - прокомментировал эксперт.
В дальнейшем, по его словам, возможно создание совместных предприятий. Ведь те санкции, которые действуют в отношении Беларуси со стороны ЕС, и снятие американских санкций, не позволяют налаживать товарооборот в полном объеме.
"Мы понимаем, что Евросоюз не скоро их может снять, а если и снимет, то также будет делать поступательно и может быть с более долгой задержкой, чем Соединенные Штаты. Поэтому, если США будут заинтересованы в создании совместных предприятий и поставок, допустим, продукции белорусской калийной отрасли в страны Европы либо на дальнюю дугу, то это будет уже совершенно другая история, которая в большей степени будет невыгодна ни странам Балтии, ни Польше, ни Евросоюзу", - подытожил Беленченко.