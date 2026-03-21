"Это прежде всего экономика" - эксперт Беленченко о "большой сделке" между Беларусью и США

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 марта во Дворце Независимости провел встречу с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. В таком составе стороны встречаются уже далеко не впервые, и с каждым разом появляются все новые успехи на двустороннем треке.

Сегодня публично обсуждается "большая сделка" между Беларусью и Соединенными Штатами Америки. Что она может в себя включать, в студии "Первого информационного" рассказал Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.

"Большая сделка" - это прежде всего экономика. Надо понимать, что американцы работают с позиции экономики, и дальше они вовлекают политическую сферу. Экономика - это не только те предприятия, которые находятся в Республике Беларусь, но и сама позиция Республики Беларусь в Евразийском регионе. Это такой центр между Европой и Азией, в том числе с точки зрения логистических путей", - прокомментировал эксперт.

В дальнейшем, по его словам, возможно создание совместных предприятий. Ведь те санкции, которые действуют в отношении Беларуси со стороны ЕС, и снятие американских санкций, не позволяют налаживать товарооборот в полном объеме.