"Это заставляет гордиться тем, что ты видишь" - более 100 медиков посетили Дворец Независимости

Они спасают жизни, часами стоят на ногах в операционной, считают доли секунды и запускают сердца. А сегодня время замерло для них в залах Дворца Независимости. Символ белорусской государственности принял более 100 лучших медиков Беларуси. Повод для проведения такой экскурсии именно сегодня, 15 апреля, значимый. Именно в этот день 105 лет назад была открыта областная детская больница в Гомеле, старейшая из детских больниц Беларуси. Вместе с врачами, медсестрами и специалистами этого медучреждения гостями дворца стали участники выставки здравоохранения, гродненские врачи онко- и кардиодиспансеров, врачи и специалисты витебской и минской БСМП, спасшие людей после пожара в торговом центре, а также представители трех уникальных НПЦ: детской хирургии, кардиологии, неврологии и нейрохирургии. Все медики, полностью отдавая себя работе, помогли белорусам пережить пандемию коронавируса, спасли тысячи жизней. В буднях врачей не так много личного времени, все больше забота о пациентах и круглосуточные дежурства. Оттого эта возможность побывать во Дворце Независимости, пообщаться с коллегами и посмотреть на жизнь немного под другим углом особенно ценная. Как признались медики, эта экскурсия для них - терапия гармонии, которую уже завтра они передадут своим пациентам.

Ольга Решетняк, заместитель главврача Больницы скорой медицинской помощи г. Минска:

Мы как врачи понимаем, что как мы лечим, так наши люди и выздоравливают. Мы боремся за каждую жизнь, видя счастливые глаза уходящих от нас выздоровевших пациентов, мы испытываем гордость. Иногда на наших глазах появляются слезы радости за то, что мы смогли и спасли.

Людмила Новикова, ведущий научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Простой человек может попасть сюда и стать частичкой государства, почувствовать то, что мы можем участвовать в жизни нашей страны.

Ольга Бозчикова, председатель первичной профсоюзной организации Гомельской областной детской клинической больницы:

Это заставляет гордиться тем, что ты видишь. Все материалы, которые были использованы, работы, которые были проведены в строительстве дворца, сделаны руками белорусов. Очень впечатляет то, что у нас есть мастера, которые делают своими руками такие вещи. Хочется пожелать нашей стране поддерживать и дальше этот уровень, стремиться к чему-то большему, не останавливаться на достигнутом и поддерживать те традиции, которые есть в Беларуси.