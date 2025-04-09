Есть такая теория плавильного котла. Ее сформулировали в начале ХХ века. Суть ее в том, что Соединенные Штаты - это уникальное государство, в котором единая нация родилась и постоянно воссоздается из сплава этнокультурных особенностей иммигрантов, которые не перестают приезжать в эту страну.

То есть сложившаяся жизнь их перерабатывает, переплавляет в нужном русле, а не наоборот. И вроде бы эта теория вполне себе подтверждалась реальностью. Но тут Старый Свет - Европа - показала на своем примере, что есть нюансы. Такие, что закачаешься.

Европа, которая еще вчера раздавала гуманитарные оскары за толерантность, сегодня спешно заколачивает двери. Германия, поджав хвост, сворачивает программу приема беженцев ООН - теперь даже украинцам здесь не рады. Литва, как верный ученик Польши и Финляндии, ставит заборы, словно защищается от зомби-апокалипсиса. А Дания и Австрия и вовсе решили: если мигранты не уходят сами, их надо купить. Сириец? Вот тебе 25 тыс. евро - и марш домой, в руины! Но это не просто кризис, это крах псевдорелигии под названием "мультикультурализм". Европа, десятилетиями игравшая в "вавилонское столпотворение", вдруг осознала: когда сосед по лестничной клетке режет барана на Курбан-байрам, а его дети не учат язык - это не "обогащение культур". Но в ЕС пока стесняются это говорить открыто, а вот в Литве не особо и скрывают, что беженцы делятся на сорта, так сказать.

Эдикас Ягелавичус, председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства":

"Как мы все знаем, USAID, фонды Сороса хорошо работали в этом направлении. Они создавали красивую западную картинку, такой европейский рай, и они это транслировали для людей в Республике Беларусь, Российской Федерации, и многие люди в эту картинку очень поверили. Даже если так подумать, в Литве есть беженцы двух сортов. Украинские беженцы - это высший сорт, которым позволяется все, которые получают всякие пособия от государства пособия. А есть второй сорт, низший сорт беженцев, это те, которые бегут из Сирии, из других стран. А их же там убивают на границах, когда они хотят перебежать, их держат в закрытых лагерях, где условия, скажем так, не самые лучшие. И это уже низший сорт беженцев, которые не имеют вообще никаких прав. Так что тут разные беженцы, оказывается, есть".

Ну и кто же сдал проект "Единое человечество"? Ангелу Меркель, когда-то открывшую ворота для миллионов, теперь тихо стирают из истории, предпочитая не вспоминать. Ее наследники из партии ХДС/ХСС уже не стесняются: "Негры? Пусть помогают своим семьям… но - из Африки". Телеканалы, как в старые добрые времена, показывают трогательные сюжеты о голодных детях Сомали - мол, смотрите, как им плохо, а мы тут, в Германии, такие добрые! Но когда мигрант давит людей на улице, его национальность - тайна за семью печатями. "Расизм? Нет, это политкорректность!" - бормочут в камеру. А тем временем украинская беженка в берлинском TikTok хвастает: "Не работаю - пособия хватает!" Европа в шоке: она ждала благодарных гастарбайтеров, а получила иждивенцев с селфи-палками. Меркантильная украинка в Германии, не желающая работать, - идеальный символ европейского кризиса. Она приехала не за мечтой, а за пособием. И Европа, сама того не заметив, превратилась в богатого дядюшку, который платит, чтобы его не любили, а терпели.

Мультикультурализм умер, потому что Европа забыла: культура - это не фьюжн-кухня, где можно смешать кебаб с сосиской. Это живой организм, который либо принимает чужие традиции, либо отвергает. Но когда твои собственные ценности - это пропаганда ЛГБТ, ювенальная юстиция и культ потребления, не надо удивляться, что мусульмане предпочтут мечеть клубу.