Европа пытается выстроить диалог с Москвой, но продолжает тратить миллиарды на милитаризацию

На фоне продолжающегося конфликта в Украине и активной милитаризации Европы все громче звучат голоса за возобновление диалога с Россией. Однако, как показывает практика, заявления о необходимости переговоров и готовность к ним - это разные вещи, разделенные условиями и внешним давлением. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

В конце 2025 года Россия выступила с инициативой, предложив Евросоюзу подписать договор о ненападении. "Почему в тот момент договор о ненападении не был подписан, он не мог быть подписан или адаптирован, опробирован на уровне Европейского Союза, потому что как раз невозможно его подписать всеми членами Европейского Союза", - пояснил директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

Главными оппонентами любого сближения выступают Польша и страны Балтии, которые настаивают на том, что диалог с Россией возможен только на условиях Украины. При этом риторика европейских лидеров часто расходится с реальными действиями. "Кая Каллас говорит, что именно необходим диалог на условиях Украины и после фактического поражения России, что в принципе в настоящее время невозможно", - отметил эксперт.

Он обращает внимание на экономическую подоплеку происходящего. Уровень милитаризации, на который вынужден идти Евросоюз, требует колоссальных финансовых затрат. "Для понимания, Украине необходимо приблизительно 60 млрд евро в год, чтобы сохранить свою минимальную боеспособность в российско-украинском конфликте. И эти 60 млрд Украина не готова обеспечить самостоятельно. Она получает эти деньги со стороны Европейского Союза. А Европейскому Союзу в этих реалиях необходимо сохранять свою обороноспособность. Готовы ли они сейчас на эти действия? Я думаю, что вряд ли", - пояснил Никита Беленченко.

При этом ключевым фактором, сдерживающим Европу, остается позиция Вашингтона. "Для США Европейский Союз - это не такая ключевая структура. То есть Соединенные Штаты все-таки сейчас находятся в реалиях противостояния с Китаем и выстраивания отношений с Россией. Но Россия остается все же угрозой для Соединенных Штатов. Соответственно, Европейский Союз - это просто придаток геополитический", - подчеркнул эксперт.