Эйсмонт рассказал о двух самых страшных съемках, и что "Клуб редакторов" зародился в школьные годы

"В нашей семье телевизор пользовался большой популярностью. Мы смотрели его часто, хотя выбор программ был невелик. В основном, конечно, предпочитали спортивные трансляции и новости". Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказал о том, с чего началось его Телевидение с большой буквы в телефильме "Люди из телевизора", посвященном 70-летию БТ.

Фильм Первого информационного к 70-летию Белорусского телевидения 01.01.2026 20:10

Иван Эйсмонт со спортом сегодня на "ты". Он капитан футбольной команды БТ, играет в настольный и большой теннис, баскетбол, освещал Олимпийские игры.

Так уж сложилось, что его путь в Белтелерадиокомпании был тоже не без спорта.

Спортивный интерес и настойчивость сестры Анны Эйсмонт, известной спортивной телеведущей, которая знала, что эта тема ему понравится.

"Может, это и нескромно, но нас все прекрасно знают, словно с пеленок. Меня знают еще с того момента, когда я была студенткой. Я пришла на БТ в 2002 году.

Каждый день я что-то пишу: тексты для суфлера или сюжеты. Вчера, например, было три сюжета. Сейчас я готовлюсь к эфиру, скоро запись в студии", - рассказала сестра Ивана Эйсмонта Анна.

Анна призналась, что не судила и не редактировала брата, поскольку считала, что он очень образованный человек, а он иногда звонил и давал советы.

Анна Эйсмонт:

"Мои первые эфиры он точно контролировал. Он звонил мне и говорил: "Передай режиссеру, что вы рассказываете про итальянский чемпионат. Вот бежит футболист, делает замах, нога бьет в мяч, мяч летит, а потом хоп - и в кадре ты читаешь следующую новость. Передай, пожалуйста, чтобы они все-таки показывали, как этот гол был забит в ворота. И я передавала".

Иван Эйсмонт, говоря о своей работе журналистом, рассказал, что было много событий, которые он вспоминает с большой радостью, начиная от Олимпийских игр, праздничных мероприятий до официальных "паркетных" встреч.

"Были, конечно, трагические, как и у каждого журналиста. Я до сих пор не могу забыть две съемки, на которых я работал. И так случилось, что они обе пришлись на один 2011 год. Две самые страшные съемки. Я сейчас в подробностях помню. Первая - это взрыв в минском метро. "Октябрьская" уже вряд ли когда-нибудь будет просто станцией столичного метро. Отныне это место совершения страшного и вопиющего по своей циничности и бессмысленности преступления", - комментировал в то время он.

Вторая трагическая новость пришла, когда разбился хоккейный клуб ярославский "Локомотив", - вспоминает он. "Я работал на вечере-реквиеме на "Минск-Арене". Был поздний вечер, закончился где-то в 20:00. В 21:00 уже шла программа "Панорама". Я должен был за это время вернуться, написать, смонтировать и выдать в эфир. Но, в принципе, это реально сделать, если бы мы все тогда не находились в шоковом состоянии от того, что происходило на этой 15-тысячной арене. Это было потрясение. Обстановка, которая там была. Это был самый тяжелый сюжет в моей жизни. "Сегодня вся "Минск-Арена" болеет за "Локомотив". Команде, которой уже стоя аплодирует 15 тыс. зрителей за те матчи, которые она отыграла, и за те, которые она не сыграет уже никогда", - комментировал тогда стоя на арене Иван Эйсмонт.

"Деловая жизнь", "Сфера интересов", "Зона Х", "Новости", "Панорама", "Главный эфир" и "Клуб редакторов" - программы, которые он вел и создавал в своей карьере на БТ.

