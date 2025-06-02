"Фактор.by" готов зажигать новые звезды: стартуют первые кастинги

"Фактор.by" и "Фактор.by 60+" готов зажигать новые звезды, открывать новые имена!

Белтелерадиокомпания принимает заявки на участие в новом сезоне самого популярного музыкального шоу страны. Если вы давно мечтали о сцене, заполняйте онлайн-форму на сайте news.by, загрузите свое видео с исполнением композиции а капелла или приходите на живое прослушивание.

Проект отправится в турне по городам Беларуси уже на этой неделе. Первые кастинги пройдут 3 и 4 июня в Гродно. Большое турне завершится в конце месяца в столице. В Минске потенциальных участников будут слушать целую неделю.