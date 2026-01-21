3.72 BYN
Факультет внутренних войск Военной академии отметил 33 года со дня основания
Факультет внутренних войск отметил 33-ю годовщину. Он готовит офицеров для выполнения задач по обеспечению внутренней безопасности, охране общественного порядка, защите конституционного строя, прав граждан, а также для службы в подразделениях, обеспечивающих правопорядок, охрану важных объектов и конвоирование осужденных, обучая будущих офицеров как военным, так и юридическим дисциплинам, включая тактическую медицину и управление техникой.
Николай Карпенков, замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками МВД Беларуси:
"Факультет сегодня - это курсанты, а завтра - будущее внутренних войск. Поэтому мы должны им дать все самое современное и вложить душу в отношения к выполнению служебных боевых задач. Никто, кроме нас. Мы должны быть всегда впереди. Мы должны быть всегда в лидерах. Это новые особые дисциплины, которые мы им даем: вождение новой современной бронированной техники - мотоциклов, квадроциклов, получение прав, абсолютно всех категорий, обучение операторов БПЛА, чтобы они могли не только провести разведку, но и выполнять особые задания. Мы учим их снайперскому делу".
Сегодня подразделения внутренних войск неустанно по всей стране принимают участие в мероприятиях по усилению государственной границы и оказывают содействие коллегам из криминального блока в задержании особо опасных преступников.