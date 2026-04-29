Федерация профсоюзов Беларуси объединяет около 4 млн человек

Защита прав трудящихся, соблюдение законодательства о труде, вопросы охраны труда, а также развитие коллективно-договорного регулирования в организациях страны - ключевые направления в работе профсоюзов Беларуси.

Сегодня самая многочисленная общественная организация республики объединяет около 4 млн человек. Федерация профсоюзов активно работает и по линии оздоровления своих членов, развивается институт наставничества. Много внимания уделяют и климату в трудовых коллективах.

На протяжении года профкомы страны проводят разнопрофильные акции. Это и поддержка юных белорусов - "Профсоюзы детям", помощь ветеранам - "С добром и уважением!", совместная акция с "Патриотами Беларуси" "Сохраним историю".

В Год белорусской женщины с Академией управления профсоюзы запустили круглогодичную образовательную программу для женщин.

Что касается улучшения гарантий для человека труда, то сегодня только в трудовом кодексе насчитывается около 50 норм, которые имеют прямую отсылку к коллективному договору, где напрямую прописываются соответствующие обязательства.

Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"190 статья Трудового кодекса - "Социальные отпуска". Там написано, по каким причинам, например, в связи с рождением ребенка, в связи со смертью близкого родственника, в связи с бракосочетанием до трех дней может быть социальный отпуск с сохранением зарплаты. В бюджетных организациях тоже сохраняется зарплата в пределах финансирования на оплату труда, выделенная на бюджетную организацию на соответствующий календарный год. В этой статье есть отсылка, что коллективным договором, кроме трех мной упомянутых оснований, можно и другие уважительные причины для предоставления трудового отпуска закладывать".