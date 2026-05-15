Фестиваль "Вместе" в Воложинском районе объединил семьи со всей страны
Сегодня в Беларуси отмечают День семьи. Одним из ярких и долгожданных событий стал республиканский семейный фестиваль "Вместе" в Воложинском районе. Он проходит уже в третий раз под эгидой Белорусского союза женщин. Мероприятие объединило 19 активных семей со всей страны.
Фестиваль несет один простой лейтмотив: семья - это не скучно, семья - это круто! Он стал одним из ключевых событий Года белорусской женщины, и это не случайно. Ведь кто, как не женщина, объединяет семью, кто, как не она, передает детям нашу культуру и наши традиции?
Семьи - из каждой области, из Минска. Кто-то многодетный, кто-то - на пути к этому. Но всех их объединяет одно: они активные, креативные и патриотичные.
Семья Шевченко, участники фестиваля (Барановичи):
"Мы вместе! Это очень здорово! Это так масштабно, так красиво, так интересно. Ну, просто нет слов! Конечно же, такие мероприятия сплачивают. Подрастающее поколение учим тому, что семья - это главное в жизни. Наша семья - это любовь и единство".
"Мне интересно пообщаться с папами, у которых пять-шесть детей, потому что трое - это круто, четверо - это уже тяжело. Хотел бы получить совет от многодетного отца. Мне интересно было бы", - признался участник фестиваля из Минска Станислав Пиотти.
Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Фестиваль недаром называется "Вместе", потому что это объединяющее мероприятие, которое и нацелено показать красоту белорусской семьи: как многодетной, так и тех, у кого двое деток или пока еще только один ребенок. И показать, что в любой семье есть место любви, уважению, взаимопониманию и талантам. Ведь именно этот фестиваль имеет еще и творческую составляющую".
Главное событие ждет участников завтра. В уютном амфитеатре пройдет большой гала-концерт. Семьи покажут то, чем живут: от народных выступлений до современных танцев. На сцену выйдут те, кто поет душой - искренне и по-белорусски тепло. В Год белорусской женщины такие фестивали, как этот, - лучшее доказательство того, что государство видит, ценит и поддерживает каждую семью. И как говорит наш Президент, настоящая, крепкая семья со звонкими детскими голосами - это продолжение не только чьей-то фамилии, но это всего белорусского народа.