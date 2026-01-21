Фейк: в МВД опровергли ложную информацию о гражданке Индии

Очередной фейк разоблачили сотрудники МВД. В интернете распространяется информация о гражданке Индии, которая приехала в Беларусь на работу, попала в трудовое рабство и не может вернуться на родину.

В МВД заявили, что указанные сведения не соответствуют действительности. Мигрантка призналась, что агент в Индии обещал ей работу, но перестал отвечать на звонки.

"В настоящее время иностранке оказывается необходимая помощь, в том числе по ее возвращению домой. Органами внутренних дел проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, связанные с пребыванием указанной гражданки на территории нашей страны. Устанавливаются лица, причастные к ее трудоустройству, в том числе оказанию посреднических услуг, действиям которых будет дана правовая оценка. Таким образом, информация в интернете на указанную тему не нашла своего подтверждения".