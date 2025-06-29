Фиктивное трудоустройство выпускника одного из вузов обернулось неприятностями

Распределение, которое грозит проблемами не только студентам, но и работодателям. Для кого-то первое место работы - это осознанный выбор профессии и мечта, а кто-то, преследуя свои корыстные цели, занимает чужое место.

Такие договоры признаются недействительными, а у обеих сторон такой сделки появляются проблемы с законом. Рассказываем, как много студентов попались на подобных махинациях и что с теми, кто им в этом помог.

К выбору будущей профессии молодежь чаще всего подходит ответственно. За знаниями в Минский колледж сервиса и технологий приходят те, кого привлекает бьюти-сфера. Уже как два года получить рабочую специальность в колледже можно на платной основе, но большинство учащихся - бюджетники.

Впереди ждет работа по распределению. Всю серьезность процедуры ребята осознают, и это ничуть не мешает им строить планы на будущее. Наоборот, считают это возможностью набраться опыта.

"Бывают такие проблемные вопросы, когда молодой специалист не приступил, например, к работе либо был уволен за прогулы, тогда ему необходимо будет возмещать средства. Чаще всего мы сталкиваемся с такими случаями, когда приходится взыскивать денежные средства в принудительном порядке", - рассказала юрисконсульт Минского государственного колледжа сервиса и технологий Наталья Бондарева.

Неприятностями с вузом и прокуратурой обернулось трудоустройство выпускника на работу геодезистом почти 3 года назад, рассказывают в надзорном ведомстве. В какой-то момент молодого специалиста не устроило то, что ему не выплачивают зарплату. Он обратился с иском в суд. Тогда вскрылось, что платить деньги ему вовсе и не за что. Потому как трудовой договор фиктивный.

"За оказанную услугу по фиктивному трудоустройству молодой человек на протяжении двух лет перечислял директору предприятия материальное вознаграждение. Подобным образом выпускник планировал избежать обязанности по отработке срока обязательной работы по распределению, установленного Кодексом Республики Беларусь об образовании, а в случае неотработки - возмещения в республиканский бюджет средств, затраченных государством на его подготовку. Указанные обстоятельства были положены в основу искового заявления, поданного прокуратурой Первомайского района г. Минска в интересах учреждения образования. Суд Первомайского района г. Минска удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме - трудовой договор признан недействительным", - отметила старший помощник прокурора Первомайского района г. Минска Маргарита Микуленок.

Однако молодой человек с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу. Далеко не все выпускники готовы выплачивать суммы за "свободный диплом". И находятся те, кто им в этом помогает. Логично, такую помощь не оказывают бесплатно. Это сулит проблемы для обеих сторон, рассказывают в прокуратуре. Например, поспособствовать выпускникам столичных вузов и сколотить на них капитал некогда решился 39-летний житель столицы.

Уже достоверно известно, что бизнесмен обеспечил алиби для 200 кандидатов на фиктивную отработку. Четверо ребят честно во всем сознались. Судимости, что им грозили, заменили на протоколы. Эти дела были вынесены в отдельное производство, суд их уже рассмотрел и в отношении основного фигуранта, нечестного предпринимателя, прозвучал приговор.

"На основании части шестой статьи 16 части второй статьи 216 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, с обвиняемого взыскан доход, полученный преступным путем, в размере 8 тыс. белорусских рублей. Приговор в законную силу не вступил", - заявила старший помощник прокурора Советского района г. Минска Александра Пискунова.