Фильм "Буглай. Преступления "Белой команды" покажет ранее неизвестные факты уничтожения белорусов
Автор:Редакция news.by
Александр Буглай во время Великой Отечественной войны создал подразделение, которое за годы оккупации Беларуси уничтожило тысячи человек, сожгло десятки населенных пунктов. Орудовали в белых маскировочных халатах, поэтому и получили название "Белая команда".
В фильме из цикла "Без срока давности" - совместного проекта с Комитетом госбезопасности - покажут уникальные документы из разыскного дела на карателя Буглая и расскажут о ранее неизвестных фактах уничтожения жителей Беларуси.
Фильм Елены Бормотовой "Буглай. Преступления "Белой команды" смотрите 23 декабря в 16:10 на "Первом информационном".