Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Фильм "Буглай. Преступления "Белой команды" покажет ранее неизвестные факты уничтожения белорусов

Александр Буглай во время Великой Отечественной войны создал подразделение, которое за годы оккупации Беларуси уничтожило тысячи человек, сожгло десятки населенных пунктов. Орудовали в белых маскировочных халатах, поэтому и получили название "Белая команда".

В фильме из цикла "Без срока давности" - совместного проекта с Комитетом госбезопасности - покажут уникальные документы из разыскного дела на карателя Буглая и расскажут о ранее неизвестных фактах уничтожения жителей Беларуси.

Фильм Елены Бормотовой "Буглай. Преступления "Белой команды" смотрите 23 декабря в 16:10 на "Первом информационном".

Разделы:

ОбществоИстория

Теги:

Без срока давности