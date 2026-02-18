Фильмы о войне, сериалы, новости армии и даже мультики: что покажет новый канал "ВоенТВ"

Министерство обороны, наконец, показало красную кнопку - в Беларуси появится новый патриотический телеканал "ВоенТВ". В Минске 18 февраля запустили обратный отсчет до выхода в эфир.

Факт Уже через несколько дней, 23 февраля, в День защитников Отечества, в 10:00 стартует вещание. Канал будет работать с 06:00 и до 24:00. Военно-патриотический телеканал войдет в пакет общедоступных каналов и займет 12-ю кнопку в телевизорах страны.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и министр информации Марат Марков дали старт обратному отсчету до начала вещания. И это не просто новый логотип в сетке вещания, а действительно новая страница в истории телевидения. Ведь впервые у военного ведомства появится собственный полноценный телеканал.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Подавляющее большинство граждан Беларуси готово с оружием в руках защищать свою страну. Это цифры социологических исследований, и это та патриотическая аудитория, на которую в первую очередь направлен новый канал. И то, что он сейчас начинает с небольших объемов информации собственного производства, говорит только о том, что это первые шаги. Министерство информации, конечно же, окажет свою помощь, мы уже оказываем, в том числе в создании канала, в его модернизации, оснащении современными техническими средствами. Естественно, используя возможности 131-го указа, мы будем выступать заказчиками патриотического контента, но еще раз повторюсь, у нас существует высокая потребность в патриотическом контенте в обществе. Мы должны видеть, что нас много, что нас объединяют общие патриотические ценности. И по большому счету, еще раз сошлюсь на главу государства, чем лучше мы будем воевать на информационном фронте, тем меньше вероятность, что нам придется воевать вживую".

Марат Марков, министр информации Беларуси

Валерий Конопацкий, генеральный директор телекомпании "ВоенТВ":

"Основным контентом будут художественные фильмы, сериалы, документальные фильмы. Целевая аудитория телеканала от 12 до 60 лет. На телеканале также предусмотрена страничка, скажем так, для маленьких наших зрителей. Закуплены мультипликационные фильмы. Особое внимание будет уделено военно-патриотическому воспитанию. Также будут освещаться вопросы национальной безопасности, развития и строительства Вооруженных сил. Тематика в основном военная или околовоенная - это и фильмы Великой Отечественной войны, и фильмы, скажем, времен Советского Союза. То есть, связанная с Вооруженными силами, семьями военнослужащих. Естественно, будет в эфире еще и наш контент по производству телекомпании "ВоенТВ".

Валерий Конопацкий, генеральный директор телекомпании "Воен ТВ"

Уже сейчас можно с уверенностью сказать: военная журналистика Беларуси выходит на новый уровень. И надо отметить, команда нового телеканала отнюдь не новички в своем деле - им доверяют и их информацию ценят.

Канал создан на базе одноименной телекомпании, которая вот уже долгие годы выпускает такие известные проекты, как "Арсенал", "Анфас".

К запуску уже практически все готово: студия, камеры, свет и, конечно же, люди. Ведь основное в формуле успеха - это, пожалуй, личный состав.

Сетка вещания уже сверстана. Зрителей ждут как ежедневные новости, так и итоговая еженедельная программа. И конечно, в эфире канала можно будет увидеть и давно известные аудитории проекты.

Сергей Чураков, заместитель генерального директора, главный редактор телекомпании "ВоенТВ":

"Если говорить о новостях, мы будем говорить, как и все каналы, о чем-то интересном, просто у нас есть своя изюминка. Мы, как люди военные, немножко погружены в тему армии и безопасности, поэтому знаем, что людям интересно - что происходит, какие новинки поступают на вооружение, какая техника, какие тактические приемы и способы осваивают наши военнослужащие, какие факультеты и специальности появляются в военной академии и тому подобное. Куда люди могут обратиться, если кто-то хочет поступить или пойти в армию на определенную специальность, стать десантником, разведчиком, то есть и там мы будем об этом говорить. Мы не будем обходить стороной республиканские новости государственного масштаба. Наши новости сейчас пока запланированы на 20:00".

Сергей Чураков, заместитель генерального директора, главный редактор телекомпании "Воен ТВ"