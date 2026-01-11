Фиолетовый хлеб, грильяж из пророщенной гречки - расскажем о смелых гастрономических новинках

Соцсети взорвали публикации о фиолетовом хлебе. Но есть один нюанс: а на самом ли деле он фиолетовый?

В то же время неожиданный десерт придумали студенты из Могилева - грильяж из пророщенной гречки! А вилейские сыроделы бросили вызов французским сырным магнатам.

С новым вкусом!

Нашумевшая новинка января - фиолетовый хлеб. Соцсети уверяли, он цвета баклажан. Проверим. А тут сюрприз! Никакой фиолетовой магии. Вся магия - в слове "из". Его делают из специальной фиолетовой пшеницы. То есть весь цвет в зерне, а не в мякише.

Но, с другой стороны, если бы он был ярким, покупатель бы точно сказал: "Одна химия". А так полезный продукт с интересной предысторией.

Этот "гастрономический мем" буквально взорвал интернет. На неделе порталы так и пестрили интригующими заголовками.

Как оказалось, яркий цвет сгенерировал искусственный интеллект. На деле же новая культура - разработка российских ученых из Омска. А вот само зерно вырастили и переработали на "Борисовхлебпроме". Говорящее название из-за особой пшеницы, богатой антоцианами - теми же природными пигментами, что делают синей чернику, а красной - свеклу. То есть "фиолетовое зерно" - внутри. Производство во всю кипит в Вилейке.

Жанна Козак, главный технолог филиала "Вилейский хлебозавод" Борисовского комбината хлебопродуктов:

"Хлеб содержит в своем составе 15 % вареной пшеницы. И это не только вкусный хлеб, но и полезный, потому что он является источником пищевых волокон, которые улучшают пищеварение и обменные процессы в нашем организме".

Второй вид хлеба из фиолетовой пшеницы производят на филиале в Солигорске. В нем содержится более 60 % пророщенной пшеницы. Найти нашумевшую новинку на полках магазинов - сейчас тот еще квест.

Жанна Козак, главный технолог филиала "Вилейский хлебозавод" Борисовского комбината хлебопродуктов:

"Сорт этой фиолетовой пшеницы, я думаю, найдет достойное место в разработке и других производителей, и выпуске нового ассортимента продукции".

Пока одни думают над цветом зерна, другие полностью меняют рецептуру известного десерта. Классический грильяж - это семечки или орехи, карамель и сахар. Орехи - дорогое импортное сырье, к тому же сильный аллерген. Радикальным путем пошли молодые ученые из Могилева. Придумали полезный грильяж из гречки!

"Мы изучали рынок. Оказалось, что в семечках и орехах, которые к нам поставляются, было повышенное содержание кадмия. В связи с этим поставки семечек к нам прекратились. Мы начали думать, чем бы мы могли заменить? И оказалось, что пророщенная гречка - уникальный продукт", - рассказала Лиана Шустова, аспирант Белорусского госуниверситета пищевых и химических технологий.

Алеся Масальцева, завлабораторией Белорусского госуниверситета пищевых и химических технологий:

"Зерно гречихи находится на этапе проращивания. Гречиху мы сначала очищаем, потом помещаем в емкость для проращивания зерна. Затем зерно промывается водой, после чего мы его отправим на сушку. Получим, собственно, сырье для производства нашей продукции".

Так и получается не просто десерт, а полезный снек. В нем - клетчатка, растительный белок, комплекс микроэлементов и нет аллергенов. Это готовая бизнес-модель для реального производства. Проект уже получил признание на республиканских конкурсах, и скоро станет новым белорусским брендом на полках магазинов. Продукт вот-вот получит патент.

Алеся Масальцева, завлабораторией Белорусского госуниверситета пищевых и химических технологий:

"При разработке нашего продукта не было какого-то определенного потребителя. Это может быть и спортсмен, и мама, которая беспокоится за здоровье своего ребенка, чтобы не было каких-то аллергических реакций, высыпаний. Либо просто гурман, который ищет что-то новое и вкусное на прилавках магазина".

С фактом, что белорусы стали гурманами, не поспорить. В таком изобилии потребителя все труднее удивить. Тем не менее Минский молочный завод № 1 освоил производство сыра "Камамбер".

До 2025 года в мире было менее десятка стран, где производили этот эталон. Теперь по французской рецептуре завод делает 3 т в сутки тающего во рту лакомства.

Антон Каленик, шеф-повар:

"Наш белорусский "Камамбер" очень классный. Он вообще не отличается от европейского. Поверьте мне, я пробовал разные сыры на разных заводах. Был на заводе во Франции, был на заводе уже здесь, в Вилейке. Уникальный сыр. Попробуйте, вы не пожалеете".

Его фишка - в нежной, кремовой текстуре. А грибной вкус с ореховыми нотами, усиливается белой плесневой корочкой. Она созревает как бы "снаружи внутрь", придавая сыру пикантность и сложный аромат, который развивается с возрастом.