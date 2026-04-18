"Физическая нагрузка на свежем воздухе" - представители Минспорта приняли участие в субботнике

Представители спортивной отрасли Беларуси приняли активное участие в республиканском субботнике. Большой десант трудился в Республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки". Красили, чистили, носили - работы было много и хватило на всех. В одном строю были и именитые спортсмены, и тренеры, а также министр спорта Сергей Ковальчук, который сменил деловой костюм на рабочую форму.

"Во-первых, работа, объединяет нас всех. Во-вторых, это и тренировка, потому что здесь и физическая нагрузка на свежем воздухе, и общение, много положительной информации получаешь, - сказал Сергей Ковальчук. - Мы с удовольствием сюда приезжаем. Сегодня во всех уголках нашей страны все работники отрасли наводят на своих объектах порядок, подключившись к субботнику, который проводится в Беларуси".

А главный тренер сборной Беларуси по боксу Магомед Арипгаджиев отметил:

"Дома должно быть чисто. Считай, это утренняя тренировка у ребят: у кого-то силовая работа, у кого-то другая. До вечерней уже будет время отдохнуть, подготовиться и потренироваться".