Флаг, герб и гимн Беларуси отражают характер, историю и национальную самобытность белорусов

Национальный орнамент и цвета государственного флага - узнаваемая визитная карточка Беларуси. В них отражение нашего характера, истории, национальной самобытности.

Это наша гордость, почет и слава: гимн, флаг, герб

Главные символы страны с нами в самые важные и ответственные моменты: в победах на международных соревнованиях, при открытии знаковых объектов, проведении важных государственных мероприятий. Белорусский флаг уже много лет занимает почетное место в линии флагштоков на самых престижных международных площадках.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c4f9d8-b28e-4d73-a670-96986d1f642f/conversions/bc3fcde7-1a65-4427-8d0e-2eacb6029d8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c4f9d8-b28e-4d73-a670-96986d1f642f/conversions/bc3fcde7-1a65-4427-8d0e-2eacb6029d8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c4f9d8-b28e-4d73-a670-96986d1f642f/conversions/bc3fcde7-1a65-4427-8d0e-2eacb6029d8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c4f9d8-b28e-4d73-a670-96986d1f642f/conversions/bc3fcde7-1a65-4427-8d0e-2eacb6029d8a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси: "На международной арене мы можем наблюдать то, что белорусский флаг - обязательный атрибут во всех международных организациях: в БРИКС, Содружестве Независимых Государств, Организации Объединенных Наций".

В своей символике и идеологии молодое белорусское государство начинало практически с нуля. Нельзя возводить стены, не укрепив фундамент. Белорусскому народу предстояло определить символы. И это уникальный факт в мировой практике. Референдум 1995 оказался поистине судьбоносным. Куда бы повернула наша страна, приняв тогда другие решения? А ведь кто-то после распада СССР пошел путем навязывания и принятия решений отдельными политическими силами. Отсюда разделение общества и все из этого вытекающее. От единства и сплоченности сегодня зависит слишком многое, если не все.

Александр Кохановский, доктор исторических наук, декан исторического факультета БГУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db146432-87e9-4b75-8eff-3186230f86b3/conversions/b86c20ef-baf8-4267-bf41-4a31bbce7137-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db146432-87e9-4b75-8eff-3186230f86b3/conversions/b86c20ef-baf8-4267-bf41-4a31bbce7137-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db146432-87e9-4b75-8eff-3186230f86b3/conversions/b86c20ef-baf8-4267-bf41-4a31bbce7137-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db146432-87e9-4b75-8eff-3186230f86b3/conversions/b86c20ef-baf8-4267-bf41-4a31bbce7137-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Кохановский, доктор исторических наук, декан исторического факультета БГУ: "Возвращение традиции, которая была проверена временем, говорит о том, что наше государство нацелено на будущее, на сохранение традиции, но устремленной в будущее, на формирование сильного, процветающего государства. Эта символика характеризует нашу традицию, наши смыслы, то, что мы закладываем в свое государство. А символы государства - это основа единства государства. Без этого нельзя. Не может существовать государство, когда нет символов, которые объединяют вокруг себя людей".

Государственные символы Беларуси - флаг, герб и гимн - транслируют традиции и преемственности, сочетают актуальную современность с историческим прошлым. Например, Беларусь - одна из трех бывших советских республик наряду с Таджикистаном и Узбекистаном, сохранившая музыку советского гимна. И в то же время содержание текста актуализировано в 2002-м.

Герб последнее преображение претерпел пять лет назад, а узор национального орнамента флага мы сохранили аж с 1917 года. Кстати, Беларусь первая в мире страна, которая использовала национальный орнамент в качестве элемента государственного флага.

Петр Петровский, политолог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62351513-da86-4610-b54c-29c28928b822/conversions/ba32df10-da72-460c-8d1b-f7c0ed8cb285-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62351513-da86-4610-b54c-29c28928b822/conversions/ba32df10-da72-460c-8d1b-f7c0ed8cb285-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62351513-da86-4610-b54c-29c28928b822/conversions/ba32df10-da72-460c-8d1b-f7c0ed8cb285-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62351513-da86-4610-b54c-29c28928b822/conversions/ba32df10-da72-460c-8d1b-f7c0ed8cb285-xl-___webp_1920.webp 1920w

Петр Петровский, политолог: "Вместе эти символы демонстрируют суверенитет, независимость и ту особую модель развития, которую выбрал белорусский народ, несмотря ни на что отстоял ее и в конце XX века, и в XXI веке. И сегодня этот праздник, День Государственного флага, герба и гимна, объединяет нас всех, еще раз говорит о настоящих ценностях, о настоящих смыслах и настоящих героях".