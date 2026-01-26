Флагманские центры для оказания экстренной медпомощи - какими будут суперсовременные клиники

В Минске построят флагманские центры для оказания экстренной и неотложной медпомощи. Сейчас проект - на стадии согласования у специалистов профильных служб. Планируется, что такие объекты начнут функционировать на базе трех крупных медучреждений Минска: БСМП, 10-й больницы и Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Инновационное оборудование, продуманная логистика, медицинские алгоритмы для каждого экстренного случая и лучшие профессионалы своего дела. В приоритете флагманских центров - эффективная помощь пациенту в первые часы после поступления.

Юрий Горбич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Это сочетание в одном месте экстренной и высокотехнологичной помощи. Общий смысл состоит в том, чтобы в трех точках города с минимальным временем доставки была оказана медицинская помощь. Например, это вопросы, касающиеся острых нарушений мозгового кровообращения, которые в простонародье зачастую называются словом "инсульт". Это та ситуация, когда есть возможность, не выходя из приемного отделения, достать тромб из пораженной артерии".

Во флагманских центрах планируют внедрить концепцию трех зон - "красной", "желтой" и "зеленой".

Пациентов в крайне тяжелом состоянии, когда счет идет на минуты, направят по "красному" пути, минуя регистратуру, в палату интенсивной терапии. Там их стабилизируют, а потом определят в кардио-, нейро- или хирургическую реанимацию либо профильное отделение для дальнейшего лечения.

Ольга Светлицкая, главврач Городской клинической больницы скорой медпомощи г. Минска:

"В желтую зону доставляются пациенты средней степени тяжести, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, у которых нет явных угроз для их жизни. В этой зоне проводится диагностика, ставится диагноз и принимается решение о необходимости госпитализации в стационар или возможности оказания медицинской помощи на уровне приемного отделения с определением на амбулаторный этап лечения в поликлиническое звено с рекомендациями. В зеленую зону, как правило, направляются люди, которые поступают, обращаются к нам самостоятельно. У этих пациентов также нет угрозы для жизни. Их общее состояние оценивается как удовлетворительное. Они нуждаются в диагностике, оказании медицинской помощи, но так как их состояние оценивается как удовлетворительное, они могут в спокойном режиме ожидать докторов, когда они поставят этот диагноз".

Мария Кузнецова, заведующая приемным отделением Городской клинической больницы скорой медпомощи г. Минска:

"На базе больницы скорой помощи уже два года действует триаж-система. В среднем в сутки к нам поступает от 250 до 300 пациентов. Максимальное количество обратившихся пациентов за последние несколько недель было до 350 и даже 380 пациентов в сутки. Половина из них (это около 100-150 человек) поступает по направлению бригад скорой помощи".