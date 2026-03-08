Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/805fded3-426f-41e3-a86b-8dfa8c863746/conversions/571192aa-73cf-4a0e-9173-6a85ecbf485e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/805fded3-426f-41e3-a86b-8dfa8c863746/conversions/571192aa-73cf-4a0e-9173-6a85ecbf485e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/805fded3-426f-41e3-a86b-8dfa8c863746/conversions/571192aa-73cf-4a0e-9173-6a85ecbf485e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/805fded3-426f-41e3-a86b-8dfa8c863746/conversions/571192aa-73cf-4a0e-9173-6a85ecbf485e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Форум женщин - предпринимателей Союзного государства планируется провести в мае. Об этом сообщил министр экономики Юрий Чеботарь, пишет БЕЛТА.

Министр рассказал об инициативах Минэкономики по поддержке женского бизнеса. "Важнейшим направлением является развитие международного сотрудничества. В мае с нашими партнерами - Белорусским союзом женщин и Минским горисполкомом - проведем Форум женщин - предпринимателей Союзного государства. Рассчитываем, что форум станет площадкой для продуктивного обмена опытом, развития кооперационных связей, новых знакомств бизнес-леди наших стран, которые перерастут в совместные проекты. Приглашаем женщин активнее включаться в эти инициативы. Сегодня созданы условия, при которых идея может получить профессиональную поддержку и стать успешным бизнесом", - сказал Юрий Чеботарь.

Он также отметил, что одна из задач Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы - дать больше возможностей женщинам с маленькими детьми реализоваться в работе. "А наш конкурс "БизнесМАМА", дебютировавший в прошлом году, как раз и ориентирован на женщин, воспитывающих детей до трех лет. Мы видим, что для участниц он стал своего рода стартовой площадкой. Победительницы конкурса уже сделали первые шаги в создании своего дела", - обозначил министр.

Важную мотивационную функцию несет и информационный проект "Нежность белорусского бизнеса", стартовавший в 2024 году. "Истории женщин, которые успешно совмещают предпринимательство и материнство, - это не только признание их вклада, но и стимул для других инициативных белорусок. Ведь начинать любое дело непросто, а пример наших обаятельных бизнес-леди и многодетных мам в одном лице, уверен, вдохновит многих", - подчеркнул глава Минэкономики.