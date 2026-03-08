3.74 BYN
Форум женщин - предпринимателей Союзного государства планируется провести в мае
Форум женщин - предпринимателей Союзного государства планируется провести в мае. Об этом сообщил министр экономики Юрий Чеботарь, пишет БЕЛТА.
Министр рассказал об инициативах Минэкономики по поддержке женского бизнеса. "Важнейшим направлением является развитие международного сотрудничества. В мае с нашими партнерами - Белорусским союзом женщин и Минским горисполкомом - проведем Форум женщин - предпринимателей Союзного государства. Рассчитываем, что форум станет площадкой для продуктивного обмена опытом, развития кооперационных связей, новых знакомств бизнес-леди наших стран, которые перерастут в совместные проекты. Приглашаем женщин активнее включаться в эти инициативы. Сегодня созданы условия, при которых идея может получить профессиональную поддержку и стать успешным бизнесом", - сказал Юрий Чеботарь.
Он также отметил, что одна из задач Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы - дать больше возможностей женщинам с маленькими детьми реализоваться в работе. "А наш конкурс "БизнесМАМА", дебютировавший в прошлом году, как раз и ориентирован на женщин, воспитывающих детей до трех лет. Мы видим, что для участниц он стал своего рода стартовой площадкой. Победительницы конкурса уже сделали первые шаги в создании своего дела", - обозначил министр.
Важную мотивационную функцию несет и информационный проект "Нежность белорусского бизнеса", стартовавший в 2024 году. "Истории женщин, которые успешно совмещают предпринимательство и материнство, - это не только признание их вклада, но и стимул для других инициативных белорусок. Ведь начинать любое дело непросто, а пример наших обаятельных бизнес-леди и многодетных мам в одном лице, уверен, вдохновит многих", - подчеркнул глава Минэкономики.
Отдельно он остановился на проекте "Ресурсы и возможности". "Благодаря этой консультационной платформе более 1 тыс. начинающих бизнес-леди смогли получить рекомендации, касающиеся практических аспектов регистрации бизнеса, налогообложения, маркетинга и финансового планирования, и тем самым ускорить реализацию своих идей. Отмечу также конкурс "Практика роста", который стартовал в конце прошлого года как часть проекта "Ресурсы и возможности". Его особенность - менторское сопровождение: каждый участник, прошедший в полуфинал, получил наставника из числа опытных предпринимателей и возможность вывести свой проект на качественно новый уровень. Участие в нем приняли порядка 100 человек: кто станет победителем - узнаем уже 13 марта", - рассказал Юрий Чеботарь.