Фото созданы ИИ - в Сети распространился фейк о крушении самолета "Белавиа"

Циничный фейк разлетелся 27 мая по интернету. Фотографии изготовила нейросеть к тексту о крушении белорусского пассажирского самолета.

Лайнер "Белавиа", который следовал из Минска в Москву, был якобы сбит ПВО на подлете к российской столице. Эту ложь попытались сделать вирусной.

Диспетчеры уверяют, что все рейсы "Белавиа" 27 мая благополучно добрались до точки назначения, а кадры крушения всего лишь работа искусственного интеллекта.

