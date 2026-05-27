Фото созданы ИИ - в Сети распространился фейк о крушении самолета "Белавиа"
Автор:Редакция news.by
Циничный фейк разлетелся 27 мая по интернету. Фотографии изготовила нейросеть к тексту о крушении белорусского пассажирского самолета.
Лайнер "Белавиа", который следовал из Минска в Москву, был якобы сбит ПВО на подлете к российской столице. Эту ложь попытались сделать вирусной.
Диспетчеры уверяют, что все рейсы "Белавиа" 27 мая благополучно добрались до точки назначения, а кадры крушения всего лишь работа искусственного интеллекта.