Фотозоны и инсталляции для селфи на память. 1418 композиций дополнят праздничный образ Минска

Радость Победы, историческая правда и память отражены в художественном оформлении города-героя Минска.

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Белорусская столица утопает в цветах: экокомпозиции украшают улицы, проспекты и площади. К 9 Мая "распустились" арт-инициативы в честь 80-летия великого дня.

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Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама":

"В городе будет очень много ярких, эффектных фотозон, праздничных, нарядных, где можно будет сделать прекрасные фотографии, селфи. К примеру, на площади у Комаровского рынка будет представлен ряд фотозон "Песни Победы". Еще одна интересная фотозона будет представлена на площади Якуба Коласа. Здесь можно будет ознакомиться с родами войск Красной Армии. Композиции объемные".

Октябрьскую площадь украшают габаритные инсталляции: 4 композиции по 12 метров каждая. В центре карта Беларуси с фотохроникой народного ликования - союз храбрых принес миру мир.

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В нынешнем году 1418 композиций дополнят торжественный образ Минска к 9 Мая (в знак памяти о каждом дне на пути к Победе). На площади Независимости фасад педагогического университета уже украшает мегапанно в 40 метров. Это бренд городского декора. Выполнено оно в ручной технике. Цветовая гамма - золото на красном с символами победного мая.

К патриотическим инициативам привлекли искусственный интеллект. На городских экранах буквально оживут картины, лица и объекты. Вниманию ценителей художественного искусства выставка репродукций у парка Челюскинцев "Великая поступь Победы".

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Неиссякаемый источник народной радости и благодарность мужественному поколению за подвиг получат и лирическую огранку. Насыщенное музыкальное оформление к 9 Мая будет в единой концепции на всех сценах города.

В центре Минска будет развернута активная выставочная зона, в том числе с военной техникой того времени, рассказала главный режиссер праздничной программы Наталья Авдеенко, также будет много интересных локаций.

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Интерактивная выставка с погружением в историю, Аллея боевой славы доблестных солдат и амфитеатр. По сюжету три фундаментальных проекта разместятся на площадке в Верхнем городе. Колоритная атмосфера будет создана и у Дворца спорта.

"Концерт будет состоять из нескольких эпизодов. Один из них - хроника Победы. Беларусь партизанская, Беларусь в тылу, ведь мы знаем, что почти 90 предприятий переоборудовались и начали работать в тылу", - рассказала Наталья Авдеенко.