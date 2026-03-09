Фронтальный погрузчик БЕЛАЗ-78242 проходит испытания

В Жодино представили фронтальный погрузчик БЕЛАЗ-78242. Машина разработана для работы в карьерах и рассчитана на быструю загрузку 60-тонных самосвалов и железнодорожных вагонов. Новинку уже называют мощным решением для горной отрасли.

Мощная новинка

В Жодино проходит испытание опытный образец фронтального погрузчика. Машину проверяют под нагрузкой - отрабатывают цикл погрузки и оценивают устойчивость при маневрировании. Специалисты фиксируют технические параметры и анализируют работу основных узлов.

Испытания проходят в несколько этапов - от исследовательских до предварительных. Инженеры проверяют работу 16-литрового двигателя. Отдельное внимание - эффективности гидравлической системы, времени полного цикла погрузки, работе электронных систем. Также оценивается маневренность машины с учетом шарнирно-сочлененной рамы и угла складывания до 40 градусов.