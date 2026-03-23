Фуры на литовской регистрации начинают покидать охраняемые стоянки благодаря решению Лукашенко

Литовские перевозчики начали оформлять документы для того, чтобы забрать транспорт с охраняемых стоянок. Ситуация стала возможной после того, как Президент Александр Лукашенко рассмотрел обращение литовских и польских логистических компаний и принял решение о возможности выезда фур с литовской регистрацией с территории Беларуси. Всего на охраняемых стоянках находится 1 900 транспортных средств. Планируется, что все они покинут нашу территорию в течение двух недель. Съемочная группа "Первого информационного" посетила пункт таможенного оформления, где находятся фуры.

Решения по литовским фурам - грузовики покинут территорию Беларуси

Дмитрий стал первым водителем литовского перевозчика, который приехал в пункт таможенного оформления "Каменный Лог". После оформления необходимых документов дальнобойщику выдали счет для оплаты стоянки. По факту он оказался в 3 раза дешевле той суммы, которая накапала бы из расчета 120 долларов за сутки. По секрету водители признаются, что заплатить нужно около 6 тыс. долларов.

"Я думаю, это всех удовлетворило, что забрали машину. Всем хорошо", - радуется водитель Дмитрий.

Решения по кейсу фур с литовскими номерами перевозчики из соседних стран ждали с ноября. Именно тогда литовской стороной были предприняты недружественные действия в отношении нашей страны. Тогда были закрыты все автодорожные пункты пропуска на литовско-белорусской границе. В связи с этим грузовики с литовскими номерами и не смогли выехать из Беларуси. В итоге они были размещены на специальных площадках.

Всего на этой площадке находится 126 фур с литовской регистрацией. Все это время они были под охраной и пристальным присмотром. В прошлом году на спецплощадку было помещено 1900 транспортных средств.

А. Лукашенко: Мы вернем им эти фуры

Спустя полгода благодаря решению Александра Лукашенко все разрешилось. Главой государства было принято решение о возможности выезда грузовых транспортных средств с литовской регистрацией с территории Беларуси.

"Вернем мы эти фуры. Жалко поляков, литовцев, - сказал глава государства. - Заплатили за стоянку копейки эти, ниже, чем 120 евро, - забирайте".

Глава государства обратил внимание, что некоторые автомобили с литовской регистрацией принадлежат польским автоперевозчикам. Все дело в том, что после решения Варшавы закрыть границу с Беларусью автоперевозчики из Польши стали работать через Литву. "Сейчас поляки говорят: "Ради бога, не заставляйте нас эти автомобили через Литву везти в Польшу". Я говорю: "Хорошо, везите через польскую (границу - прим. ред.)". Нам какая разница? Хоть через Украину. Открывайте любой польский пункт (пропуска - прим. ред.) и забирайте свои польские автомобили с литовскими номерами. За стоянку заплатили - забирайте, маршруты определены. Ответственный у нас таможенный комитет, который решит эту проблему по поручению Президента", - добавил Александр Лукашенко.

Не секрет, что камнем преткновения в этой истории стала цена вопроса. Спустя полгода накапал приличный счет. Но нам чужого не надо, в итоге попросили оплатить исключительно стоимость стоянки (в среднем это 40 евро в сутки). Эта сумма перевозчиков устроила.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Грузовики могут уже сейчас выезжать со специальных площадок. Тариф за хранение на площадках значительно снижен, т. е. сейчас он в разы меньше того, который был установлен первоначально. И он минимален, исходя только из тех затрат, которые понес владелец этих стоянок, который обеспечивал сохранность транспортных средств. Порядок цифр такой. Например, за хранение прицепа или полуприцепа стоимость хранения будет более чем в 7 раз отличаться в меньшую сторону, чем от ранее установленного тарифа. Если это полная сцепка, то меньше в 3 раза. Т. е. тариф такой, который покрывает только затраты непосредственно хранителя грузовиков".

Решено, что выезд литовских фур будет осуществляться через белорусско-литовские участки границы в соответствии с законодательством. В отношении грузовиков с литовской регистрацией, которые фактически принадлежат польским компаниям (то, о чем говорил Президент), будет осуществляться в том числе через белорусско-польский участок границы. Это связано в первую очередь с тем, что польские контрольные службы работают куда быстрее, нежели их коллеги из Литвы. Соответственно это ускорит выезд транспортных средств с территории Беларуси.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Польская сторона работает активнее: в сутки где-то принимает порядка 700-800 грузовиков на въезд к себе. Поэтому мы постараемся максимальное количество выпустить через белорусско-польское направление. Но при этом хотел отметить, если литовская сторона (исходя из того, что в интересах литовской стороны принять максимальное количество грузовиков) ускорит работу контрольных служб, конечно, мы будем это приветствовать. Мы по линии таможенных служб сегодня такое предложение литовской стороне направили, чтобы пункты пропуска на литовско-белорусской границе хотя бы в этот период выезда грузовиков работали в полную силу".

Когда съемочная группа "Первого информационного" приехала в пункт таможенного оформления "Каменный Лог", документы уже успели оформить 5 водителей от фирм польского перевозчика. После оплаты счетов они смогут забрать фуры и уже в ближайшее время пересекут границу.

Леонарда Локтева, начальник таможенного поста "Ошмянский":

"Эти обращения оперативно уже рассмотрены. Сейчас определяется сумма, которую необходимо перевозчикам платить за хранение, нахождение транспортных средств на специальных площадках. На этой специальной площадке находится около 200 транспортных средств".

По предварительной оценке, перевозчикам понадобится около двух недель, чтобы забрать все фуры с охраняемых стоянок. Белорусской стороной сделано все для того, чтобы урегулировать этот вопрос. В очередной раз доказано то, что и так было известно. Западным политикам наплевать на своих граждан. Будь то рост цен на продовольствие и энергоносители или проблема с возвратом фур из соседней страны из-за закрытых границ по решению тех европейских политиков.

Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:

"Западные политики против людей и не от людей. И поэтому они готовы сделать все что угодно ради своих каких-то эгоистических интересов. Они создали эту проблему. Это же их искусственно созданная проблема. Но они собственных граждан бросили в пучину банкротства, в пучину неопределенности. И из этой пучины их должен вручать наш Президент. У него нет никакой обязанности это делать. Но он это делает. Потому что наш Президент отражает вообще гуманистическую сущность нашей белорусской власти. Совесть бы нам не позволила, как говорится, кинуть людей. Пусть кидают их там. Белорусская власть никого не кидает".

Теперь все зависит только от оперативности перевозчиков и контрольных служб