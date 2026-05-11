ГАИ Минска проверяет соблюдение ПДД водителями автобусов
Профилактика нарушений, совершаемых перевозчиками пассажиров. В эти дни внимание столичная ГАИ уделила автобусам на дорогах. Инспекторы проверяют соблюдение водителями дорожных правил и техническое состояние маршрутного транспорта.
"В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении. Также сотрудники контролируют предоставление преимущества автобусам и микроавтобусам водителями иного транспорта, правоверность движения последних по полосам, предназначенным для движения общественного транспорта", - отметил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.
Профилактическое мероприятие продлится до 13 мая. Дополнительно задействованы ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности.