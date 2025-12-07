3.76 BYN
ГАИ Минска усилит контроль за маршрутками
На контроле ГАИ маршрутные микроавтобусы. 8 декабря в Беларуси начинаются проверки транспорта в междугороднем и пригородном сообщении. Инспекции направлены на выявление нарушений законодательства при перевозке пассажиров.
Олег Корогвич, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"Внимание сотрудников столичной Госавтоинспекции будет обращено на совершение водителями нарушений требований ПДД, создающих угрозу безопасности их пассажиров и иных участников дорожного движения, а также на использование пассажирами ремней безопасности. Для повышения эффективности контроля также будут задействованы ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности".
В случае нарушений к ответственности будут привлекаться не только водители, но и должностные лица, которые отвечают за допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.