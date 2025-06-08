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ГАИ Минской области берет под контроль скорость мотолюбителей

Скорость байкеров находится под контролем ГАИ. Экипажи ДПС Минской области пристально следят за мототранспортом.

В несезон - с января по май - только в этом регионе произошли 33 аварии с участием мотоциклов. В четырех из пяти случаев виновными были признаны именно мотоциклисты. Чтобы избежать всплеска подобных происшествий, ГАИ возьмет байкеров на контроль до 10 июня.

Олег Адамовский, замначальника УГАИ УВД Миноблисполкома:

"В рамках проведения профилактической работы сотрудниками Госавтоинспекции будет уделено особое внимание пресечению нарушений скоростного режима, изъятию не зарегистрированных в установленном порядке транспортных средств, а также имеющих видоизменения номера, рамы, либо конструкции данного транспортного средства. Проблема дороже транспортного травматизма с участием мототранспорта остается актуальной".

В ГАИ отметили, что маршруты патрулирования приближены к местам наиболее вероятного передвижения мотолюбителей.

ГАИМинская область