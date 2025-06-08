ГАИ Минской области берет под контроль скорость мотолюбителей

В несезон - с января по май - только в этом регионе произошли 33 аварии с участием мотоциклов. В четырех из пяти случаев виновными были признаны именно мотоциклисты. Чтобы избежать всплеска подобных происшествий, ГАИ возьмет байкеров на контроль до 10 июня.