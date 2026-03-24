3.63 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
ГАИ предупреждает: использование мобильного телефона за рулем часто становится причиной ДТП
Построить маршрут с помощью гаджетов и при этом не пользоваться ими за рулем. Во время вождения мобильный телефон не должен отвлекать водителя. ГАИ напоминает: это часто приводит к ДТП.
Внимание водителя должно быть акцентировано на дороге, а не на звонках и серфинге в интернете. Инспекторы проводят мониторинг максимально тщательно. Дополнительно применяются также системы видеофиксации подобных нарушений.
Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"Основным комплексом профилактических мероприятий является смешанный гласный-негласный контроль за участниками дорожного движения и то, как они при управлении транспортным средством используют радио- либо телефонную связь, не прибегая к системе "свободные руки". Хотелось бы отметить, что зачастую при совершении дорожно-транспортных происшествий это становится причиной следственной связи либо сопутствующим правонарушением, которое в совокупности факторов явилось причиной совершения ДТП. На сегодняшний день контроль осуществляется с применением Республиканской системы мониторинга общественной безопасности".
ГАИ напоминает: использование водителем во время вождения мобильного телефона влечет за собой наложение штрафа до 360 рублей.