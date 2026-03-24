ГАИ предупреждает: использование мобильного телефона за рулем часто становится причиной ДТП

Построить маршрут с помощью гаджетов и при этом не пользоваться ими за рулем. Во время вождения мобильный телефон не должен отвлекать водителя. ГАИ напоминает: это часто приводит к ДТП.

Внимание водителя должно быть акцентировано на дороге, а не на звонках и серфинге в интернете. Инспекторы проводят мониторинг максимально тщательно. Дополнительно применяются также системы видеофиксации подобных нарушений.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Основным комплексом профилактических мероприятий является смешанный гласный-негласный контроль за участниками дорожного движения и то, как они при управлении транспортным средством используют радио- либо телефонную связь, не прибегая к системе "свободные руки". Хотелось бы отметить, что зачастую при совершении дорожно-транспортных происшествий это становится причиной следственной связи либо сопутствующим правонарушением, которое в совокупности факторов явилось причиной совершения ДТП. На сегодняшний день контроль осуществляется с применением Республиканской системы мониторинга общественной безопасности".