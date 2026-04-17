ГАИ запустила "умные" камеры и цветные сигналы на дороге Р-53

ГАИ внедрила "умные" камеры пока в качестве эксперимента. На автодороге Р-53 Слобода - Новосады в Борисовском и Смолевичском районах камеры фиксируют все автомобили, а в случае правонарушения, спустя 5 км, установлено табло. Оно показывает, за что водитель может быть оштрафован: использование телефона, не пройденный техосмотр, не пристегнутый ремень, неоплаченный ранее штраф.

Виктор Ротченков, начальник ГУ ГАИ МВД Беларуси

Виктор Ротченков, начальник ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"В отношении нерезидентов РБ, то есть ТС, зарегистрированых за пределами РБ, реализован функционал о наличии штрафов. Если в отношении транспорта Беларуси у нас работают КоАП, мы направляем письма счастья, то нерезидентов предупреждаем, что штраф по ним не исполнен. По двум правонарушениям - использование телефона во время движение и использование ремней безопасности - мы пока не штрафуем, проводим профилактику, информируем водителей".

Также на Р-53 реализована световая индикация вдоль дороги, которая оповестит водителей о безопасности на дороге.

"Зеленый свет - ситуация штатная, водитель двигается без опасности

"Зеленый свет - ситуация штатная, водитель двигается без опасности. Желтый цвет - ухудшение обстановки в связи с погодными условиями: туман, дождь, снег. Красный цвет – опасность: гололед, водяная пленка, впереди ДТП. Система сигнализирует о возможном выходе диких животных. Дополнительно включается стробоскоп в направлении, где появилось дикое животное и служит таким отпугивающим вариантом", - рассказал Виктор Ротченков.