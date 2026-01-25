Где находится "белорусское Заполярье" и чем удивила зима иностранных студентов

Январь не только добавил работы коммунальным и дорожным службам, но и вернул моду на теплые шарфы и варежки: белорусы активно делятся зимними видео в соцсетях. Впрочем, пока одни удивляются капризам погоды, другие вспоминают: "А вот в наше время были зимы!"

И действительно, зафиксированы температурные рекорды, в которые теперь и поверить сложно. Бывает ли такое на самом деле? Чтобы найти ответ, наша коллега Марина Романовская отправилась в "белорусское Заполярье", а также узнала, какие плюсы видят в зиме наши люди, даже когда за окном устойчивый минус.

После видеороликов, где белорусы измеряют высоту сугробов и освобождают дворы от снега - тренд на завораживающие красотой пейзажи. Январь сковал льдом реки и озера, а деревья нарядил в пушистые белоснежные шапки.

Ответ морозному и снежному январю от моржа с более чем сорокалетним стажем закаливания. От заплывов в ледяной воде и обтирания снегом Станислав Шумяков не отказался даже когда зимы были холоднее этой. Но чтобы идти на личный рекорд, нужна грамотная подготовка. Без лишних рисков. Только тогда обеспечен прилив сил.

Станислав Шумяков, житель г. Витебска:

"Когда молодой, то всегда хочется сделать то, что недоступно для многих. Попробовал - получилось. Сейчас такого желания нет. Сейчас есть желание оздоравливаться, кратковременная холодовая нагрузка очень полезна, укрепляет иммунитет. На бюллетень по простудным я никогда не ходил".

Но особенно взбодрил январь тех, для кого эта зима - первая в жизни. Да еще какая! И если для белорусов расчистка дворов - дело привычное, то для африканцев - дебют. Вызвались помочь, ведь это, говорят, еще и очень интересное развлечение. Даниэль - будущий юрист. На север Беларуси, в Витебск, приехал из Бенина. Там о таких зимах разве что слышали. Но лучше хотя бы один раз увидеть.

Даниэль Аданлин, студент ВГУ им. П. М. Машерова (Бенин):

"Здесь это мой первый снег. Это очень хорошо для меня, потому что я его никогда не видел. Мы начали играть: делали маленькие шарики и бросали друг другу. Потом китайские студенты пришли, мы были очень рады".

Валентина Богатырева, ректор ВГУ им. П. М. Машерова:

"Ребята впечатлены зимой, морозами, обилием снега. Некоторые приходят в деканат и спрашивают, надолго ли это все в Беларуси? Для того чтобы происходила социализация на таком серьезном уровне, мы проводим разъяснительную работу. Объясняем, что нужно прежде всего утеплять ноги, что нужна теплая обувь, не обязательно носить две шапки".

В зимних сапогах, но без перчаток. Ведь они мешают держать кисти и карандаши. Корпус знаменитого витебского худграфа в зимних декорациях. Таким увидели январь художники из Китая.

Ли Шиюй, магистрант ВГУ им. П. М. Машерова (Китай):

"В Китае не очень холодно. Но вот здесь именно в этом году очень холодно. Купили шапки и варежки!"

Чжан Гаожуй, магистрант ВГУ им. П. М. Машерова (Китай):

"У нас в Китае мало снега всегда. А здесь все белое. Очень красиво".

Белорусская зима ощущается по разному, делятся впечатлениями иностранцы. И ведь действительно, если где-то минус 15, то неподалеку может быть гораздо холоднее.

"Белорусское Заполярье". Так называют городской поселок Езерище. И этому есть логичное объяснение: именно на местной метеостанции зафиксирована самая низкая температура в истории метеонаблюдений страны.

На метеостанции уже почти 90 лет ведут архив наблюдений. Самую холодную температуру здесь зафиксировали в январе 1940-го - минус 41,5 градуса. И этот рекорд до сих пор не побит.

В январе 2000-го температура опустилась до минус 35, а спустя 10 лет было почти 33 градуса мороза. Этот январь, хоть и показывает характер, но он явно не такой суровый.

Ольга Заянковская, начальник метеостанции "Езерище":

"На нашей метеостанции производятся все основные виды метеонаблюдений. Например, за температурой и влажностью воздуха, атмосферным давлением, осадками, направлением и скоростью ветра и другими параметрами и погодными явлениями. Наблюдения осуществляются ежедневно, без праздников и выходных".

Дражаки, Морозово… В Городокском районе встречаются деревни с "зимними" названиями. Совпадение? Нет, так не думают местные жители. Вспоминают: лет двадцать, а то и тридцать назад, зимы были такие, что из дома было выйти сложно. Сугробы - по пояс. Впрочем, в деревне Меховое, - рассказывает ее коренная жительница Вера Шенец, - ситуация была приблизительно такой же, как и в соседней Студенке.

Вера Шенец, жительница д. Меховое:

"Зима должна быть зимой. В этом году замело, и теперь вот такие морозы. Все-таки зима берет свое. Ну а люди, они должны позаботится о себе. Дом теплый. Когда за окном иней, смотришь из этого теплого окна - и настроение поднимается".

Сейчас особенно горячий сезон для спасателей. Пристальное внимание частному сектору. Проверить печное оборудование или пожарный извещатель - не лишнее, чтобы зима оставила только положительные эмоции.

Чем занять себя длинными зимними вечерами в деревне знают. Тамара Тимофеева уже и со счета сбилась, сколько пар теплых носков связала за этот январь. Еще бы! Подарки от бабушки ждут восемь внуков!