Гендиректор Большого театра высказала мнение о роли культуры в патриотизме и гармонии личности

В основе проекта программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года, который будет обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, лежит реализация новых положений Конституции, поделилась гендиректор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.

По ее словам, интерес к этому документу закономерен для каждого гражданина: "Как не интересоваться тем, что ждет тебя впереди? Это наше будущее".

Гендиректор Большого театра выделила несколько фундаментальных направлений, заложенных в проекте: "В программе социально-экономического развития, в её проекте, всё-таки были заложены очень важные вещи, связанные с сохранением народонаселения, традиционными ценностями и со здоровьем нации".

Особое внимание Екатерина Дулова уделила роли культуры в достижении поставленных целей. "Если мы говорим о том, что личность должна быть гармоничной, человек должен быть патриотичным по сути своей, то сегодня мы закладываем именно такие основы в воспитании нашего будущего поколения. Поэтому это наша тема", - отметила она.

Несмотря на то, что в программе будут обсуждаться экономические и технологические вопросы, ее цели универсальны. "Если речь идет о том, что мы стремимся к технологической независимости, мы стремимся к тому, чтобы жить в экологически чистой среде, мы стремимся к тому, чтобы каждый из наших регионов развивался совершенно уникально. Человек любой профессии в любом случае будет заинтересован в том, чтобы все это осуществилось", - подчеркнула Екатерина Дулова.