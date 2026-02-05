Генпрокуратура Беларуси направила в суд очередное уголовное дело о геноциде

Расстреливал, вешал, закапывал заживо - всего от действий пособника нацистов Антанаса Гецявичюса погибли свыше 6 тыс. человек. Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело о геноциде в отношении карателя.

В годы Великой Отечественной войны литовец служил у немцев в составе полицейского формирования на территории БССР. Как показало следствие, Гецявичюс действовал на территории Минска и Минской области. Путем расстрелов из боевого оружия, повешения и погребения заживо убил свыше 6 тыс. человек, из которых больше 30 - дети.

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа:

"Генеральный прокурор Республики Беларусь Дмитрий Гора направил в Верховный Суд уголовное дело по обвинению в геноциде белорусского народа по ст. 127 Уголовного кодекса Республики Беларусь Антанаса Гецявичюса, уроженца деревни Йокуляй Клайпедского уезда, возглавлявшего один из взводов 1-й роты 12-го охранного батальона. Данное уголовное дело выделено в специальное производство. Согласно материалам дела, обвиняемый с начала дислокации на оккупированной территории БССР в составе полицейского формирования исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии".