4 мая 1945 года в Берлине состоялся парад советских войск. Торжественным шагом советские воины прошли от Рейхстага до Бранденбургских ворот, ознаменовав победу над фашизмом.

По последним данным Генеральной прокуратуры Беларуси, почти 13 тыс. деревень были сожжены нацистами в годы Великой Отечественной. И это расследование спустя десятилетия продолжает вскрывать до сих пор неизвестные страницы геноцида, о которых не молчат архивы.

Только за последнее время на Минщине выявлено 16 новых лагерей смерти. Два из них - детские. Расскажем о трагичной сестре Красного Берега - деревне Скобровке.

Об этом месте на карте Беларуси последнее время говорят все чаще. Говорят по-разному: со скорбью и глубокой печалью. Генеральная прокуратура обнародовала шокирующие подробности. Долгое время история Скобровки, трагичной сестры Красного Берега, оставалась неизвестна. Всему виной треклятые белые пятна: почти не осталось документальных подтверждений геноцида. В основном до нас дошли воспоминания очевидцев, записанные спустя годы.

Генпрокуратура вскрыла новые факты геноцида - детский концлагерь находился в деревне Скобровка news.by

Расследование помогло понять, что масштабы трагедии куда шире, чем считалось раньше. По данным Национального архива, в годы оккупации на Минщине существовало 72 лагеря смерти. И среди них два детских. Скобровку буквально разрезали надвое. По центру возвели ограждение из колючей проволоки, пустоты засыпали землей. Сейчас здесь памятник, а тогда был концлагерь, замаскированный под заботу о будущем белорусских сирот.

"По немецким документам концлагерь числился как детский лагерь для оздоровления советских детей. Но на самом деле здесь обескровливали детей, чтобы иметь донорский запас для немецких солдат", - рассказал научный сотрудник Пуховичского краеведческого музея Дмитрий Карась.

Здесь даже молоко было под запретом. При стаде в десять коров детям не полагалось ни глотка. Питание раз в сутки: те же 200 г хлеба, эрзац-кофе и банка щавеля, собранного самими узниками. Изредка наливали баланду. Условия не для жизни: в тесных хатах - по 20-36 человек в каждой, на деревянных нарах. Всего за неполные два месяца через Скобровку прошли до 1,8 тыс. несовершеннолетних.