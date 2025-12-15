Глава Администрации Президента Беларуси рассказал о выполнении ключевых параметров текущей пятилетки

Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в эфире "Первого информационного" подвел промежуточные итоги текущей пятилетки, отметив выполнение двух главных параметров.

"Два параметра из числа важнейших текущей пятилетки выполнены в полном объеме. Они, по сути, являются ключевыми. Это экспорт и реальные доходы населения, реальная заработная плата. То есть то, что закладывалось в 2019-2020 году, можно констатировать, на сегодняшний день выполнено", - заявил Дмитрий Крутой.

Однако он обратил внимание на неожиданный фактор - перегретый рынок труда. "Но никто не ожидал такого горячего состояния рынка труда. У нас рекордная низкая безработица и по большому счету сегодня рынок работника, а не работодателя. Все-таки доля заработной платы в нашей общей себестоимости в системе затрат достигла 26-27 %, и она, конечно, серьезным образом может давить на себестоимость", - отметил глава Администрации Президента.

По его словам, ситуация требует постоянного контроля: "Эта зарплатная гонка и борьба наших предприятий уже внутри республики за специалиста, в первую очередь, рабочих профессий, должна быть на постоянном контроле правительства, и мы ни в какие дисбалансы в этом плане не должны свалиться, потому что производительность труда - это тоже один из приоритетов программы".

"Президент справедливо отмечает, что мы пока занимаем далеко не ведущие позиции в мире по этому параметру, а если быть точным, 67 место среди примерно 160 стран, которые участвуют в этом мировом рейтинге по производительности труда. Поэтому у нас еще есть задел повышения производительности труда как минимум в два раза. И на этой здоровой основе мы, конечно, могли бы и можем увеличивать заработную плату", - сказал Дмитрий Крутой.