Глава МИД на субботнике: Хочется приобщиться к этому

Сотрудники МИД трудятся в Смолевичском районе. Работы ведутся в рамках ликвидации последствий бурелома. Это место в лесу серьезно пострадало во время летнего урагана. Сегодня здесь наводят порядок и возобновляют зеленый массив.

"Для дипломата, пожалуй, это такое, что ли, изнутри идущее дело. Мы, как никто другой, понимаем эту ценность, ведь очень много, где мы ездим, такого нет и близко. Работая на родине, хочется приобщиться к созиданию, заложить основы природы, традиционно белорусского зеленого пространства, которое нас всех окружает, которое мы так любим, которое нас тянет с любого уголка зарубежья обратно в нашу страну".