Глава МИД на субботнике: Хочется приобщиться к этому
Долгая работа за рубежом учит особенно ценить редкую возможность труда на родной земле. 18 апреля к большому марафону благоустройства страны присоединились и белорусские дипломаты.
Сотрудники МИД трудятся в Смолевичском районе. Работы ведутся в рамках ликвидации последствий бурелома. Это место в лесу серьезно пострадало во время летнего урагана. Сегодня здесь наводят порядок и возобновляют зеленый массив.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Для дипломата, пожалуй, это такое, что ли, изнутри идущее дело. Мы, как никто другой, понимаем эту ценность, ведь очень много, где мы ездим, такого нет и близко. Работая на родине, хочется приобщиться к созиданию, заложить основы природы, традиционно белорусского зеленого пространства, которое нас всех окружает, которое мы так любим, которое нас тянет с любого уголка зарубежья обратно в нашу страну".
Всего в рамках республиканского субботника коллектив МИД высадил 7 500 саженцев сосны и 1 200 - ели.