Глава МНС: Частный бизнес - это часть нашей экономики

В реализации Программы социально-экономического развития страны на пятилетку важен вклад каждого. Особой отдачи ждут от бизнеса, например, в части создания импортозамещающей продукции. От эффективной работы предприятий напрямую зависит развитие регионов и благосостояние людей.

Об этом на встрече с коллективом одного из частных предприятий Жодино говорили вместе с министром по налогам и сборам Дмитрием Кийко.

Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:

"Частный бизнес - это часть нашей экономики, он обеспечивает достаточно большую долю поступлений в бюджет, поэтому никакой разницы нет - государственные предприятия, частные предприятия. Задача у нас общая - реализовывать определенную стратегию и в целом работать на экономическую, я бы не сказал, безопасность, безусловно, на экономическую состоятельность. Президент подчеркивает, что экономика главная, будет экономика, будет у нас все".

