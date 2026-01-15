3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
Глава МНС: Частный бизнес - это часть нашей экономики
В реализации Программы социально-экономического развития страны на пятилетку важен вклад каждого. Особой отдачи ждут от бизнеса, например, в части создания импортозамещающей продукции. От эффективной работы предприятий напрямую зависит развитие регионов и благосостояние людей.
Об этом на встрече с коллективом одного из частных предприятий Жодино говорили вместе с министром по налогам и сборам Дмитрием Кийко.
Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:
"Частный бизнес - это часть нашей экономики, он обеспечивает достаточно большую долю поступлений в бюджет, поэтому никакой разницы нет - государственные предприятия, частные предприятия. Задача у нас общая - реализовывать определенную стратегию и в целом работать на экономическую, я бы не сказал, безопасность, безусловно, на экономическую состоятельность. Президент подчеркивает, что экономика главная, будет экономика, будет у нас все".